UiPathとNTTデータ・ウィズ、日本市場におけるエージェンティックオートメーションと次世代のBPOの拡大に向けて協業

UiPath株式会社

エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、本日、株式会社NTTデータ・ウィズ（以下「NTTデータ・ウィズ」）とエージェンティックオートメーションおよびビジネス・プロセス・アウトソーシング（以下、「BPO」）の日本市場での展開を加速するための協業に向けた基本合意を締結したことを発表します。エージェンティックオートメーションとBPOを組み合わせることで、両社の提供するサービスの価値を高め、企業の生産性向上と業務変革を支援します。

●協業の内容

本協業では、両社が共同で日本市場向けのビジネスプランを策定し、推進していきます。NTTデータ・ウィズは、UiPathのエージェンティックオートメーションを同社が運用するBPO現場に導入し、多岐にわたる業務の効率化と品質向上を図ります。この取り組みにより、日本企業がエージェンティックオートメーションを導入するために必要な知見や実績を蓄積します。加えて、両社は共同でAI人材の育成や、生成AIを取り入れた次世代のBPOサービスの創出にも取り組みます。

株式会社NTTデータ・ウィズ 代表取締役社長 和田 泰之氏は次のように述べています。

「NTTデータ・ウィズは、NTTデータグループ内外で培ったバックオフィスの知見を結集し、日本のBPSマーケット（次世代型BPO）を担うべく2025年4月に誕生しました。UiPath様との協業により、当社の業務設計力とUiPath様の先進的なオートメーション技術を融合し、日本企業が直面する人口減少や低生産性といった構造的課題の解決に挑みます。

そして、コスト削減や効率化にとどまらず、企業価値の向上、AI人材育成、そして生成AIを活用した新しいBPOサービスの創出に加え、PwD雇用支援サービス（Persons with Disabilities）への支援を通じて、お客様とともに持続的な成長を実現してまいります。」

UiPath株式会社 会長CEO 長谷川 康一は次のように述べています。

「NTTデータ・ウィズ様との協業により、日本市場におけるエージェンティックオートメーションおよびBPO分野の拡大を共に推進できることを大変嬉しく思います。両社の製品とサービスの融合により、企業はエンタープライズ向けに最適化されたエージェンティックオートメーションとBPOを組み合わせた業務変革が可能になります。今後もUiPathは、NTTデータ・ウィズ様との協業を通じて、日本企業の生産性向上と競争力強化に貢献してまいります。」

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(https://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。