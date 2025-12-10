表情を変えて楽しめる！「シン・エヴァンゲリオン劇場版　ふわぷち　デフォルメフィギュア　レイ　ロングヘア」が予約受付開始

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、ホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」の新作フィギュア製品として、「シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ ロングヘア」を、2025年12月10日11時より「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップ他にて順次、予約受付を開始いたします。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとにセガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化しています。

この「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュアにしました。「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”を、ぜひお手元にお迎えください。

「S-FIRE」公式サイト内製品ページ

●シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ ロングヘア

https://s-fire.net/products/4582733445878

■「ふわぷち デフォルメフィギュア」の特徴

１. 両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、表情チェンジ！とっかえっこもできるよ！

２. 顔の向きや手を動かして、自由にポージング！

３. いっしょにお出かけしやすい手のひらサイズ！

＜製品概要＞

●シン・エヴァンゲリオン劇場版 ふわぷち デフォルメフィギュア レイ ロングヘア

・予約受付期間 ：2025年12月10日11:00～2026年2月25日23:59

・お届け予定 ：2026年8月

・仕様 ：ABS,PVC

・サイズ ：全高約8cm

・価格 ：3,080円（税込）

・対象年齢 ：15歳以上

・発売元 ：株式会社セガ フェイブ

・権利表記 ：designed by 三月八日

(C)カラー

「S-FIRE」公式X（Twitter）：https://x.com/S_FIRE_OFFICIAL

「S-FIRE」公式Instagram：https://www.instagram.com/s_fire_official/