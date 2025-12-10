UiPath、UiPath Platform for agentic automation and orchestrationの機能を拡充し、AIトランスフォーメーションを加速

UiPath株式会社

エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、本日、UiPath Platform for agentic automation and orchestrationにおける機能拡充を発表しました。事前構築済みソリューション、オーケストレーションの新機能により、エージェンティックオートメーションを迅速に展開できるエコシステムが実現します。これにより、効率性の向上やコスト削減、そしてAI変革による効果と投資対効果（ROI）の実現に向けた取り組みを加速します。

UiPath Maestroによるエンタープライズ向けオーケストレーション

UiPath Maestro(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation/agentic-orchestration)の統合機能は、エンド・ツー・エンドのオーケストレーションを実現し、あらゆる業界のビジネスユーザーが企業全体で卓越性を推進できるよう支援します。Maestro Case Managementは、請求審査、ローン申請、紛争、調査といったケース向けに事前構築済みのオーケストレーション機能を提供、優先度の高いビジネスケースのライフサイクルをシームレスにモデリングし、管理して最適化します。また、新たなMaestro Process Appsは、あらゆるプロセスやケースをリアリタイムで可視化して実用的なインサイトをビジネスユーザーに提供し、業務を積極的に改善します。

専用設計のUiPath Solutionsで迅速に価値を実現

エージェント、ワークフローの自動化、そして完全なオーケストレーションを組み合わせたUiPath Solutions(https://www.uipath.com/solutions/pre-built)は、特定の業界や対象となる業務ワークフローへのエージェンティックオートメーションの適用を簡素化します。UiPath Solutionsには、金融サービス、医療、カスタマーサービス、小売業におけるエンド・ツー・エンドのプロセスに加え、金融犯罪コンプライアンスや顧客確認（KYC）など、対象を絞った事前構築済みのビジネスワークフロー自動化機能などが含まれます。企業はエージェント主導の変革に向けた取り組みにおいて価値を迅速に実現でき、特に大規模で反復的なプロセスでは価値実現までの時間を短縮できます。

UiPath株式会社 プロダクトマーケティング部 部長 夏目健は、次のように述べています。

「AIの導入は増加傾向にありますが、事業上での明確なROIの欠如や、プロセス、ツール、データの断片化、そして現在のAIエージェントの乱立により、具体的な利益は得づらい状況です。AI変革のリーダーたちは、より多くのAIやツールを求めており、それらすべてを管理できる単一のAIプラットフォームを望んでいると私たちに伝えてきました。拡張された当社のプラットフォームは、エージェントを容易に構築し、最も一般的なユースケース全体で自動化を推進し、セキュリティとコンプライアンスをあらゆる段階で確保しながらプロセスをエンド・ツー・エンドでオーケストレーションする機能を提供します。UiPathは現代のAI変革の需要に応え、あらゆる規模と技術レベルの企業が業務の俊敏性と対応力、効率性を高め、エージェンティックAIの投資からROIの実現を加速できるよう支援します」

UiPathの新機能の詳細および、エージェンティックオートメーションの時代における組織の成功への貢献については、www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation(https://www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation)をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。