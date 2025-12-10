オトメイトが送る男女のオメガバースを扱った新プロジェクト「オトメイト・バースプロジェクト」始動！
アイディアファクトリー株式会社
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、男女のオメガバースを扱った新プロジェクト「オトメイト・バースプロジェクト」を立ち上げたことをお知らせいたします。
甘い香り（ゆうわく）が呼び寄せる、新しい恋愛の形。
オトメイトの新プロジェクト「オトメイト・バースプロジェクト」は、男女のオメガバースを扱った、時には切なく、時には激しい、胸がしめつけられるような恋愛物語を展開してまいります。
本プロジェクトのプロモーションムービーが公開中です。ムービー内にて、2026年2月15日（日）に開催予定のオトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」で情報公開予定の作品を少しだけお見せしていますので、ぜひご覧ください！
▼「オトメイト・バースプロジェクト」公式サイト
https://www.otomate.jp/verse/
▼新プロジェクト始動「オトメイト・バースプロジェクト」
https://youtu.be/Bqbm8AS4XPE
その他、今後の最新情報につきましては、「オトメイト・バースプロジェクト」公式サイトならびにオトメイト公式SNSにて順次お知らせいたします。
引き続き、「オトメイト・バースプロジェクト」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オトメイト・バースプロジェクト」とは
従来のオメガバースとは異なり、
オトメイトタイトル用に解釈した、新しいオメガバース設定を用いた
タイトルのプロジェクトです。
男女の大人の恋愛を描いたストーリーで、
時には切なく、時には激しい、胸がしめつけられるような
恋愛が楽しめます。