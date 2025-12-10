こめ油と米粉のシリーズ「come×come（コメトコメ）」より冬季限定で「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」さらには50個限定で「come×come クリスマスボックス2025」が登場！

築野食品工業株式会社



築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）は、「あたらしい、お米のカタチ」を追求する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ）」より冬季限定の特別商品「冬ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」の販売を開始。さらには50個限定で米粉ならではのやさしい味わいを楽しめるスイーツ＆パン15個を詰め合わせた、ホリデーシーズン限定のお得なクリスマスボックスの販売を開始いたしました。

■冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」

シュトーレンの風味をふんわりとしたパウンドケーキで楽しめるクリスマススイーツです。

素材の風味を生かし、生地のふんわり感をキープする特徴のある製菓・製パン用こめ油「Patisserie & Boulangerie Oil(P&Bオイル)」を使用しています。シナモン、カルダモンの風味をこめ油で最大限に引き出しシュトーレンの風味を再現。自家ローストでカリッとした香ばしさと甘みが加わったくるみと洋酒につけこんだドライフルーツをケーキに練り込み、複雑な風味が口の中にひろがるこだわりの逸品です。

商品概要

商品名 ：ふんわり米粉のシュトーレンパウンド

販売期間 ：12月1日(月)~12月25日(木)午前8時まで

販売価格 ：1,728円（税込）

商品サイズ：5×22.5×4（W×D×H）cm / 重さ約200ｇ

原材料名 ： 鶏卵（国産）、砂糖、米粉、食用こめ油、フルーツ砂糖漬け（オレンジ、りんごを含む）、アーモンド、くるみ、レンゲはちみつ、粉糖、洋酒、シナモン、カルダモン

■50個限定！何が入っているか届くまでのお楽しみ「クリスマスボックス」

商品ページはこちら :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=gluten-free-stollen&cat=110103

目玉商品1個＋その他14個の計15個を詰め合わせ。約6,000円相当の商品を、送料無料・税込5,000円で楽しめる特別なクリスマスボックスです。

上画像：つの食パン（プレーン） 下画像：ふんわり米粉のシュトーレンパウンド

目玉商品

「つの食パン（プレーン）」 or 「シュトーレンパウンド」

米粉ならではのもっちり＆しっとりした食感が楽しめる人気商品です。

・つの食パン（プレーン）

国産米粉100％のグルテンフリーパン。白砂糖不使用、「てんさい糖」使用。自然な甘みと米粉のもちもち食感が魅力です。10枚切りでお届け。

・ふんわり米粉のシュトーレンパウンド

ふんわり柔らかい米粉生地に、ナッツ・ドライフルーツ・スパイスを加えた大人の味わい。シュトーレンが苦手な方にこそ、ぜひ食べてほしい一品です。

商品概要

商品名 ：come×come クリスマスボックス2025

販売期間 ：12月1日(月)～なくなり次第終了

販売価格 ：5,000円（税込）

内容 ：目玉商品（つの食パン or シュトーレンパウンド）1点

焼菓子・パン 14点

計15点

※商品のリクエストはお受けできませんのでご了承ください。

※スイーツ・パンの種類が重なる場合がございます。

■グルテンフリーシリーズ「come×come」とは

商品ページはこちら :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=gluten-free-2024&cat=102

「come×come」は、築野食品工業が販売する製菓・製パン用の国産こめ油「P&Bオイル」と、国産の米粉を使用した、スイーツとパンのグルテンフリーシリーズです。

和歌山県にあるグルテンフリー専用の工房で一つひとつ手作りしています。

「あたらしい、お米のカタチ」

ご飯、せんべい、かりんとう、お団子、

わたしたちの周りにはお米でできた美味しいものがたくさん。

でも、それだけじゃない。

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンをご提案します。

【築野食品工業株式会社の企業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、

「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 ：昭和22年2月1日

代表者 ：代表取締役社長 築野富美

URL ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

come x come (コメトコメ)関連サイト

Instagram ：come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/ )