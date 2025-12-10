¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉKilka¤Î¿·ºî¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤Î¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤¯¤Ä¤·¤¿¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢(https://stylestore.jp/?srsltid=AfmBOoq_ZssGUOlgL_o2IZb4FoIlo4fuehk507LxuU1nd7zzcdGx8wx7)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£·òÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKilka¡Ê¥¥ë¥«¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë·¤²¼¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤Î¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤¯¤Ä¤·¤¿(https://stylestore.jp/products/detail/166483)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦·¤²¼¤ò
¡ÖÂ¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ä¤ÞÀè¤¬µç¶þ¡×¡ÖÂ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ·¤²¼¤¬¤º¤ì¤ë¡×¡Ö¹Ã¹âÉý¹¤À¤«¤éÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¤Î¥µ¥¤¥º¤ä·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
ÆàÎÉ¤Î·¤²¼¥áー¥«ー¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½Ä²£¤Ë¤è¤¯¿¤Ó¡¢¤É¤ó¤ÊÂ¤Ç¤âÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·¤²¼¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ö¤«¤Ö¤«¤·¤Ê¤¤¡¢¤º¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¡£
Î¾Êý¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê·¤²¼¤è¤ê¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯À¤Î¹â¤¤Î¢»å¤ò»È¤¤¡¢ÊÔ¤ßÊý¤â¹©É×¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£·¤²¼¤ÎÄ®¡¢ÆàÎÉ¤Î¥áー¥«ー¤µ¤ó¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬¸÷¤ë°ìÂ¤Ç¤¹¡£
M¤ÈL¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢22cm～30cm¤ÈÉý¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Âç¿Í¤ÎÊý¤â¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÂ¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Kilka/¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤Î¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤¯¤Ä¤·¤¿
https://stylestore.jp/products/detail/166483
¢£À½ÉÊ³µÍ×
- ÁÇºà/¸¶ÎÁ¡§ÌÊ78%¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó19%¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó3%
- ÂÐ±þ¥µ¥¤¥º¡§M/22～26cm¡¢L/26cm～30cm
- ¥«¥éー¡§Á´6¿§
- - ¡Ê¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡ß¥°¥êー¥ó¡¢¥¤¥¨¥íー¡ß¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡ß¥¤¥¨¥íー¡¢¥¯¥êー¥à¡ß¥é¥¤¥È¥°¥êー¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡ß¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡¢¥Í¥¤¥Óー¡ß¥Á¥ã¥³ー¥ë¥°¥ìー¡Ë
- ½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§M/27g¡¢L/31g¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÒÂ·×Â¬¡Ë
- À½Â¤¹ñ¡¡¡§ÆüËÜ
- ¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡¡¡§ÀöÂõµ¡»ÈÍÑ²Ä¡Ê¿å²¹¾å¸Â40¡î¡Ë
¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2005Ç¯¥ªー¥×¥ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÊë¤é¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://stylestore.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¿ÀÅÄ1-9-13¡¡³Á¾Â¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÃÆ£·òÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»ö¶È¡¢ÀìÌç²È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È¡¢¿Íºà/ÁÈ¿¥³«È¯»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«È¯¼õÂ÷»ö¶È¡¦ÃÏ°è»Ù±ç»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§ 26,900,000±ß
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§ 2011Ç¯4·î1Æü
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://enfactory.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¡Ã´Åö¡§Ãæ°æ
TEL:03-6869-6811¡¡FAX:03-6861-3855¡¡E-mail¡§shop@stylestore.jp