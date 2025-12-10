報知グラフ１月号「報知高校サッカー」12月10日（水）から発売

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は、第104回全国高校サッカー選手権大会（12月28日開幕）のガイド誌となる報知グラフ2026年１月号「報知高校サッカー」（税込1,100円）を12月10日から順次、全国で発売します。全国の書店、主要オンライン書店、ＥＣサイト「ショップ報知」などでお買い求めください。お近くのＹＣ（読売新聞販売店）でもご注文を承ります。

巻頭に中村憲剛ジュニアら未来の“国宝級”選手 スペシャルインタビューはJ1広島ＦＷ中村草太

表紙と巻頭には、元日本代表・中村憲剛氏の長男で日大藤沢（神奈川）のＭＦ中村龍剛（２年）、神村学園（鹿児島）のＦＷ徳村楓大、昌平（埼玉）のＭＦ長璃喜、青森山田（青森）のＧＫ松田駿、前橋育英（群馬）のＭＦ柴野快仁、流経大柏（千葉）のＭＦ安藤晃希（いずれも３年）ら未来の“国宝級”選手たちが登場。Ｊ１広島ＦＷ中村草太（23）のスペシャルインタビューでは、前橋育英時代の思い出や高校サッカーの魅力を熱く語っています。大会展望に、各地区の注目選手、48代表校の紹介と顔写真付き選手名鑑など、選手権観戦のお供にしたい一冊です！地方大会で敗れた将来の有望株もピックアップ。高校サッカーファンだけでなく、現役選手、選手のご家族、指導者の方も楽しめる内容で、プレゼントも盛りだくさんの116ページとなっています。

【概要】

書名：報知グラフ2026年1月号「報知高校サッカー」

仕様：A4判平とじ116ページ

発売日：12月10日(水)※書店発売が数日遅れる地域があります

定価：1,100円（税込）

