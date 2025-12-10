マスコットキャラクター「はまぐりちゃん」刺繍ソックスが登場

株式会社ナイガイ

株式会社ナイガイ（本社：東京都港区赤坂 代表取締役社長：今泉 賢治）は、NAIGAI TRADITIONAL（ナイガイ トラディショナル）のロングセラー商品ハマグリパイルソックスからはまぐりちゃん刺繍を施したハマグリパイルソックスの販売をスタートいたしました。

日本国内の職人の手によって丹念に作られているハマグリパイルソックスは、発売当初からほとんど変わらぬ素材、色、形を維持し、内側の総パイル編みによって実現する高い保温性とクッション性がふかふかな履き心地で寒い季節の足元をやさしく包み込んでくれます。

マスコットキャラクター 「はまぐりちゃん」 はまぐりちゃん刺繍

はまぐりちゃん刺繍入りハマグリパイルソックス

品番：3022-233 価格：2,200円（税込）

カラー：レモン、ピンク、シルバーグレー

履き口部分に施された三角形の刺繍が、貝のハマグリの形に似てることから「ハマグリ」と名づけられました。

この刺繍は、今でも職人さんの手によって一足一足丁寧に仕上げられています。