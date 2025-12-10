あなたならどれを選ぶ？期間限定の贅沢スイーツが勢ぞろい！ 「ミニかまくら」などが12月2日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、クリスマスシーズンに向け、定番洋菓子を贅沢仕様にアップグレードしたリッチスイーツ2品、「ごほうびとろ生チーズケーキ 濃厚クリームチーズ」、「ごほうびティラミス 濃厚マスカルポーネ」と毎年クリスマスシーズン恒例の「ミニかまくら」、クリスマスの雰囲気に和のテイストを添える抹茶スイーツ2品「クリスマスパフェ 宇治抹茶といちご」、「もちっと白いどら焼 宇治抹茶といちご」の計5品を、全国のセブン‐イレブンにて12月2日（火）より順次発売します。

※商品により発売日は異なります。

濃厚に仕立てたチーズケーキに、軽やかなホイップを盛りつけた「ごほうびとろ生チーズケーキ 濃厚クリームチーズ」、「ごほうびティラミス 濃厚マスカルポーネ」は、チーズ使用量を増やしリッチ感のある濃厚贅沢スイーツに仕上げました。また、「ミニかまくら」は、セブン‐イレブンのクリスマス予約ケーキ「クリスマスかまくら」を一人でも楽しめる仕立てに見直した、独り占めの喜びを味わえる一品です。さらに、今年は抹茶を使用した和スイーツもご用意。クリスマスカラーの華やかな見た目と、濃厚な抹茶に甘酸っぱいいちごが重なるハーモニーをお楽しみいただけます。

仕事や日々のタスクを頑張った自分へのご褒美として、手軽に手に入る「贅沢スイーツ」をぜひご賞味ください。

テーマは「リッチ＆クリスマス」！忙しい毎日を過ごす自分へのご褒美スイーツが続々登場

■ミニかまくら

価格：380円（税込410.40円）

発売日：12月2日（火）～順次

販売エリア：全国

くちどけの良いホイップはまろやかなコクがありながら後味はスッキリ。軽い食感のスポンジとコクのあるババロアに苺ソースの酸味がアクセントの期間限定ケーキです。

■ごほうびとろ生チーズケーキ 濃厚クリームチーズ

価格：410円（税込442.80円）

発売日：12月11日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

クリームチーズをリッチに使用し、火の入りを最低限に抑えることで濃厚でなめらかな食感を実現したチーズケーキです。ホイップクリームと甘酸っぱい苺ソースで着飾った冬限定の濃厚な味わいに仕立てました。

■ごほうびティラミス 濃厚マスカルポーネ

価格：400円（税込432円）

発売日：12月11日（木）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

北海道産マスカルポーネをふんだんに使用した、濃厚でなめらかなムースと 香り豊かなコーヒーシロップで仕立てたティラミスです。コーヒーシロップは、セブンカフェの豆から挽いて抽出することで、ティラミスムースと相性の良い味わいです。

■クリスマスパフェ 宇治抹茶といちご

価格：398円（税込429.84円）

発売日：12月9日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

クリスマス感満載の和パフェ。濃厚な抹茶と甘酸っぱいいちごの味わいが絶妙に溶け合う一品。クリスマスツリーをイメージした抹茶あんホイップや、雪だるまに見立てたお団子の見た目の華やかさもポイントです。

■もちっと白いどら焼 宇治抹茶といちご

価格：210円（税込226.80円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

濃厚な抹茶クリームとアクセントとなる果肉入りのいちごソースを真っ白な生地でサンド。3色のクリスマスカラーを演出したもちもち食感の白いどら焼です。

担当者コメント

クリスマスケーキの予約が始まり、「今年はどのケーキにしようかな」とワクワクしている方も多いと思います。そんな中、「本格的なご褒美感のあるケーキをもっと手軽に楽しみたい」、「ケーキを独り占めして食べたい」というお客様のニーズにお応えするため、「リッチ＆クリスマス」というテーマで一人でも複数人でも楽しめる個食のラインアップを強化しました。

また、和の抹茶スイーツも加えることで、多様なクリスマスの過ごし方に合わせた、お客様の「小さな幸せ」をお届けします。忙しい毎日を過ごす自分へのご褒美として、ぜひとびきりおいしいスイーツをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。