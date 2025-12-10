真珠買取専門店「銀座リパール」、公式サイトにて「都道府県別・買取案内ページ（第一弾）」の公開を完了。全国の“タンスに眠る真珠”へ、銀座基準の適正査定を届ける

株式会社マクサス

家具・家電・ブランド品・ブランド古着・シューズ・お酒・毛皮等のリユース事業を行うマクサス（本社： 東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F）は、全国のお客様への利便性向上とWebマーケティング強化を目的として、銀座リパール（https://ginza-repearl.co.jp/）内における「都道府県別・買取案内ページ（エリアページ第一弾）」の制作および公開を完了いたしました。

これにより、日本全国47都道府県どの地域から「真珠 買取」と検索されても、それぞれの地域に最適化された案内ページが表示され、銀座本店と同水準の査定サービス（宅配・出張）へスムーズにアクセスできる環境が整いました。

■ 背景：真珠買取における「地域格差」と「適正価格の不在」

1. 高度な専門知識を要する「真珠」の特性 金やプラチナのような「相場×重量」で決まる貴金属とは異なり、真珠（アコヤ、白蝶、黒蝶など）の査定には、テリ（光沢）・巻き（真珠層の厚さ）・キズ・色味を見極める高度な専門眼が求められます。 しかし、多くの総合リサイクルショップや地方の買取店には「真珠専門の鑑定士」が不在であることが多く、価値が正しく評価されずに「イミテーション扱い」や「地金価格のみ」で安く買い叩かれてしまうケースが散見されます。

2. バブル期の遺産と「タンス在庫」の増加 冠婚葬祭の必需品として、バブル期を中心に多くの家庭で購入された真珠のネックレスやリングが、現在「使わないままタンスに眠っている（または遺品整理で出てきた）」状態にあります。 地方にお住まいのオーナー様は「近くに信頼できる専門店がない」「わざわざ東京まで売りに行けない」という悩みを抱えており、適切な売却チャネルの提供が急務となっていました。

3. 「銀座ブランド」への信頼と検索需要 当店のデータ分析によると、遠方のお客様であっても「地元の店より、銀座の専門店の方が高く売れるはず」という期待を持ち、「東京 真珠買取」や「銀座リパール 宅配」と検索されるケースが増えています。 このニーズに応えるため、「住んでいる地域から、銀座のサービスをどう利用できるか」を明確に伝えるエリア別ページの整備に着手しました。

■ 公開完了した「エリアページ（第一弾）」の3つの特徴

1. 47都道府県ごとの「最短現金化ルート」を案内

北海道から沖縄まで、各都道府県専用のランディングページを構築。 地域ごとの物流事情に合わせ、「宅配キットの到着日数（例：北海道なら翌々日）」や、「出張買取の対応可能エリア・スケジュール」を具体的に明示。物理的な距離を感じさせないスピーディーな対応を訴求しています。

2. 地域ニーズに合わせたコンテンツ最適化

「車社会の地域」には駐車場代サービスの案内を、「積雪地域」には冬季の宅配利用メリットを強調するなど、地域の特性（デモグラフィック・地理的要因）に合わせたコンテンツを掲載。 単なる一律のページではなく、その地域のお客様に寄り添った構成で、問い合わせへのハードルを下げています。

3. 構造化データの実装

各エリアページには、検索エンジンが地域のカバレッジを正しく認識できるよう、適切な構造化マークアップを実装。 「（都道府県名）＋真珠買取」での検索順位向上を図り、地方で専門店を探しているユーザーを、リパールの高額査定へと導きます。

■ 今後の展望：市区町村ページ（第二弾）への展開

今回完了した「都道府県ページ（第一弾）」に続き、次はより生活圏に近い「主要市区町村・駅名ページ（第二弾）」の制作・公開を予定しています。 真珠というデリケートな宝石だからこそ、「顔が見える」「近くに感じる」Web体験を提供し、日本中の真珠に新たな価値を与えてまいります。

株式会社マクサス代表取締役 関 憲人 コメント

「真珠は、日本の海が育んだ美しい宝石であり、お客様の思い出が詰まった品です。だからこそ、住んでいる場所によって買取価格に差が出たり、価値が分からないまま処分されてしまうことはあってはなりません。 今回のエリアページ公開を通じて、『地方にいながら銀座価格で売れる』という体験を当たり前にし、お客様の大切な真珠を次の世代へと繋ぐ架け橋になりたいと考えています。」」

◆マクサスについて

マクサスは、自社の買取サービスを中心に、買取業界の効率化・活性化の支援を行っています。買取サービスでは、一社でオールジャンルをカバーできる利便性を創業から一貫しています。最新家電から骨董品までさまざまな専門業者と提携し、幅広いネットワークを構築。より正確な査定を実現し、お客様に貢献してきました。循環型社会の構築は当たり前。マクサスは、プラスαの価値を。私たちはこれからも邁進してまいります。

株式会社マクサスでは、出張買取やお酒買取(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)、お酒通販(https://sakeyasu.jp/)、ブランド買取(https://www.stock-lab.com/)、革靴買取(https://lastlab.jp/)などを承っています。

総合リユースブランド『買取マクサス』では、不用品やブランド品の出張買取を出張料・査定料無料でご提供。家電・家具・オフィス家具・時計・ブランド・ブランド古着など幅広い品目に対応し、高価買取でお応えします。買取後のリサイクルも承っていますので、処分や再資源化のご相談もお気軽にどうぞ。出張買取なら、買取マクサス(https://kaitorimakxas.com/)にご相談ください。

また、古本売るなら『ブックリバー』(https://bookriver.jp/)へ。眠っている本の価値を最大限に引き出す古本・古書の買取専門店として、学術書や美術書、稀少本まで専門スタッフが一冊ずつ丁寧に査定します。

真珠のご売却は、日本初・業界唯一の真珠買取専門店「銀座リパール」(https://ginza-repearl.co.jp/)にお任せください。真珠査定歴10年以上のベテラン鑑定士が、眠っているパールの価値を見出し、高額査定をお約束します。



一方でご購入のご要望には、真珠販売専門店『GINZA RePearl』(https://ginza-repearl.jp/)をご案内。サステナブルパールのセレクトショップとして、新品加工を施した美しい真珠のみを厳選。日本真珠振興会主催「真珠検定」シニアアドバイザー有資格者が品質管理を行い、一粒一粒を丁寧にチェックしています。

毛皮のご売却は「東京ミンク」(https://taoyame.jp/)へ。チンチラ、セーブル、フォックスをはじめ、リンクス、ラビット、ヌートリア、ラムなどブランドや年代を問わず買取可能な毛皮専門店として、高価買取でお応えします。

■会社概要

＜買取マクサス＞

古物商許可証：東京都公安委員会 第302151307220号

所在地：東京都品川区東五反田1-9-2ダイヤパレス五反田1F

事業内容：リユース事業

公式ページ：https://kaitorimakxas.com/