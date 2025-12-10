【株式会社N2i】名古屋銀行SDGs・寄贈型私募債の一部を、名古屋国際工科専門職大学に寄付

株式会社N2i

名古屋国際工科専門職大学 工科学部 学部長 宮内 新（左）と、株式会社N2i代表 篭橋裕紀（右）

株式会社N2i（エヌツーアイ、本社：愛知県名古屋市、代表取締役：篭橋 裕紀、以下N2i）は、令和7年12月2日に、株式会社名古屋銀行（愛知県名古屋市 以下「名古屋銀行」）に発行していただいたSDGs・寄贈型私募債の一部を名古屋国際工科専門職大学に寄付したことをお知らせいたします。

SDGs・寄贈型私募債とは、私募債を発行した名古屋銀行が企業から受け取る手数料の一部を、地域の教育機関や地方公共団体、NPO法人、名古屋銀行が指定する医療機関に寄付・寄贈するものです。

この度の私募債発行により調達した資金の一部を、名古屋国際工科専門職大学に寄付いたしました。寄付した資金は、学生の就職活動支援に充てられます。

これからも弊社は、学生の就職活動支援や産学連携の推進にも継続して取り組み、次世代の技術者育成に貢献してまいります。

◼️株式会社N2iについて

「誰もがチャレンジできる世界を創る」を理念に掲げるN2iは、1万社以上の導入実績を持つ採用活動支援SaaSアプリを開発し、人材業界の課題解決に貢献してきました。また、多様な業種・業態のDX化推進の経験を活かした、業務改革や人材管理プロセスの高度化に強みを持っています。

当社は今後も顧客、取引先から頂いている信頼・信用に応えられる事業展開をおこない、当社に関わる全ての人々の幸せと、地域社会・国の発展に貢献すべく、誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社N2i

本社 ：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目18番22号 三博ビル 7F

設立 ：2017年5月

事業 ：システム開発

URL ：https://n2i.jp/

■一般の方のお問合せ先

株式会社N2i

TEL ： 052-746-9238(代)

E-mail： info@n2i.jp