ちゅうぎんアプリの投資信託・NISAの取引時間を３０分延長！アプリでのお取引きがより便利になります！

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

中国銀行（岡山市 頭取 加藤 貞則）では、１２月１４日（日）から、ちゅうぎんアプリで投資信託・NISA の「当日の購入・解約（取消を含みます）」を申込むことができる時間 を延長します。

時間を延長することで、市場の動向をぎりぎりまで見極めてお取引きいただけます。「取引をしようと思っていたけど、気がついたら１５時を過ぎていた…」といった、お忙しいお客さまに対しても、お取引きのチャンスが広がります。

延長はちゅうぎんアプリでのお取引き限定ですので、投資信託・NISAをご利用中のお客さまはぜひちゅうぎんアプリをご利用ください。

＜他にも！ちゅうぎんアプリで投資信託・NISAのお取引きをするメリット＞

１.手数料がおトク！窓口で購入する場合と比べて、購入手数料が20％割引

２.気になったらすぐ取引！スマホでパパッとカンタン操作

３.紙の書類の管理不要！お取引きの帳票は、スマホで5年間閲覧できます

ちゅうぎんアプリでは、お客さまの資産形成をサポートするため、今後もいろいろな機能を追加してまいります。この機会に、ぜひご利用ください。

ちゅうぎんアプリについて詳しくはこちら :https://www.chugin.co.jp/personal/service/asset/toushin/app/

【投資信託のお取引きにあたりご注意いただきたい事項】

投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の規定にもとづく支払対象ではありません。

投資信託は委託会社が運用しているもので、当行が運用しているものではありません。

投資信託は、株式・債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。したがって、元本が保証されているものではありません。

主なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。

投資信託には、最大3.3％（消費税等を含みます）のお申込み手数料、最大年率2.42％（消費税等を含みます）の運用管理費用（信託報酬）、基準価額の最大 0.5％の信託財産留保額、その他の費用（信託事務処理費用、売買委託手 数料、借入金・立替金利息、監査費用など）がかかります。

投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益はお客さまに帰属します。

各リスク性金融商品の手数料、費用等の金額および手数料、費用等の全体の合計額およびリスク事項等は、商品ごと、保有期間等によって異なりますので、あらかじめお示しすることはできません。詳細については、当該商品等の契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）をよくお読みください。

登録金融機関：中国財務局長（登金）第２号

（加入協会）日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 中国銀行

電話番号：０８６-２２３-３１１１

広報センター 岡嶋（内線２２５５）