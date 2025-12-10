平和マネキン（創業77年）、別府商工会議所 より「永年会員60年以上」感謝状を授与

株式会社 平和マネキン

株式会社平和マネキン（本社：大分県別府市／本部：東京都豊島区、代表取締役：末次 広憲）は、別府商工会議所より「永年会員 60 年以上」の功績を称える感謝状を授与されました（授与日：2025 年 11 月 28 日）。

当社は1949年創業以来、全国47拠点のネットワークを通じて商業施設・小売・アパレルブランドの空間づくりを支えるマネキン・ディスプレイ什器のメーカーとして事業を展開しており、2026年には創業77年を迎えます。

別府商工会議所 西謙二会頭から、平和マネキン 取締役執行役員・総務部長の広石憲俊が「永年会員60年以上」の感謝状を授与されている様子（2025年11月28日）。

■ 表彰概要

授与日：2025 年 11 月 28 日

授与団体：別府商工会議所

受賞企業：株式会社平和マネキン（Heiwa Mannequin Co.,Ltd.）他

受賞理由：60 年以上にわたり地域商工業の発展に寄与したこと

表彰式出席者：取締役 執行役員総務部長 広石 憲俊

別府商工会議所 西謙二会頭から、平和マネキン 取締役執行役員総務部長の広石憲俊が「永年会員60年以上」の感謝状を授与されている様子（2025年11月28日）。別府商工会議所での永年勤続者表彰式・永年会員感謝状贈呈式の様子

■ 77年の実績：商業施設・小売・アパレルの“空間づくり”を一貫支援

平和マネキンは、空間づくりを担う企業として、以下の領域で全国の商業施設・小売・アパレル企業を支えています。

・マネキン・ディスプレイ什器の製作レンタル

・商業施設・小売・アパレル向けのPOP UPストアやイベント空間の企画・設営・撤去

・展示・販促に関わる空間演出とプロモーション支援

・デザイン性と機能性を兼ね備えた什器開発および国内製造

■ 主な支援実績（抜粋）

・大手商業施設での季節装飾・展示施工

・アパレルブランドPOP UPの空間設計・什器提供

・小売・商業施設イベントにおけるフォトスポットや展示制作

・商業施設リニューアル時のディスプレイ設計・什器提供

■ 今後の展望

当社は創業77年の節目を迎えるにあたり、空間づくりの価値向上と業務生産性の向上を目的に、以下の取り組みを推進してまいります。

・マネキン・ディスプレイ・什器のレンタル運用・設計におけるサステナブル対応の強化

・営業・提案・施工・製造・管理まで一貫した業務プロセスのDX化（空間づくりの生産性向上）

・お客様に向けた正確で分かりやすい情報発信の強化

・商品・サービス品質向上に向けたデジタル技術の活用

■ 代表コメント

「創業から77年を迎えるなか、地域とともに歩み続けられたことを深く感謝しております。

今後も商業施設・小売・アパレル企業の皆様と協働し、空間づくりの価値向上に取り組んでまいります。」

（代表取締役 末次 広憲）

■ 平和マネキン（Heiwa Mannequin Co.,Ltd.）について

大分県別府市にある平和マネキン本社の外観。1949年創業、全国47拠点を展開するマネキン・ディスプレイ・什器メーカーの本社ビル。

1949年創業のマネキン・ディスプレイ什器メーカー。

全国47拠点体制で、商業施設・小売・アパレルブランドの空間づくりを支援。

設計・製作・レンタル・施工まで一貫提供する国内有数の企業。

■ 会社概要

・所在地： 本社／大分県別府市石垣東 7 丁目 1 番 9 号

東京本部／東京都豊島区北大塚 1 丁目 22 番 3 号 パークサイドビル 3 階

・代表者：代表取締役 末次 広憲

・設 立：1949年4月

・U R L ：https://heiwa-mq.co.jp/

・採用情報：https://heiwa-mq.co.jp/recruit/career/