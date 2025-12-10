平和マネキン（創業77年）、別府商工会議所 より「永年会員60年以上」感謝状を授与
株式会社平和マネキン（本社：大分県別府市／本部：東京都豊島区、代表取締役：末次 広憲）は、別府商工会議所より「永年会員 60 年以上」の功績を称える感謝状を授与されました（授与日：2025 年 11 月 28 日）。
当社は1949年創業以来、全国47拠点のネットワークを通じて商業施設・小売・アパレルブランドの空間づくりを支えるマネキン・ディスプレイ什器のメーカーとして事業を展開しており、2026年には創業77年を迎えます。
別府商工会議所 西謙二会頭から、平和マネキン 取締役執行役員・総務部長の広石憲俊が「永年会員60年以上」の感謝状を授与されている様子（2025年11月28日）。
■ 表彰概要
授与日：2025 年 11 月 28 日
授与団体：別府商工会議所
受賞企業：株式会社平和マネキン（Heiwa Mannequin Co.,Ltd.）他
受賞理由：60 年以上にわたり地域商工業の発展に寄与したこと
表彰式出席者：取締役 執行役員総務部長 広石 憲俊
別府商工会議所での永年勤続者表彰式・永年会員感謝状贈呈式の様子
■ 77年の実績：商業施設・小売・アパレルの“空間づくり”を一貫支援
平和マネキンは、空間づくりを担う企業として、以下の領域で全国の商業施設・小売・アパレル企業を支えています。
・マネキン・ディスプレイ什器の製作レンタル
・商業施設・小売・アパレル向けのPOP UPストアやイベント空間の企画・設営・撤去
・展示・販促に関わる空間演出とプロモーション支援
・デザイン性と機能性を兼ね備えた什器開発および国内製造
■ 主な支援実績（抜粋）
・大手商業施設での季節装飾・展示施工
・アパレルブランドPOP UPの空間設計・什器提供
・小売・商業施設イベントにおけるフォトスポットや展示制作
・商業施設リニューアル時のディスプレイ設計・什器提供
■ 今後の展望
当社は創業77年の節目を迎えるにあたり、空間づくりの価値向上と業務生産性の向上を目的に、以下の取り組みを推進してまいります。
・マネキン・ディスプレイ・什器のレンタル運用・設計におけるサステナブル対応の強化
・営業・提案・施工・製造・管理まで一貫した業務プロセスのDX化（空間づくりの生産性向上）
・お客様に向けた正確で分かりやすい情報発信の強化
・商品・サービス品質向上に向けたデジタル技術の活用
■ 代表コメント
「創業から77年を迎えるなか、地域とともに歩み続けられたことを深く感謝しております。
今後も商業施設・小売・アパレル企業の皆様と協働し、空間づくりの価値向上に取り組んでまいります。」
（代表取締役 末次 広憲）
■ 平和マネキン（Heiwa Mannequin Co.,Ltd.）について
大分県別府市にある平和マネキン本社の外観。1949年創業、全国47拠点を展開するマネキン・ディスプレイ・什器メーカーの本社ビル。
1949年創業のマネキン・ディスプレイ什器メーカー。
全国47拠点体制で、商業施設・小売・アパレルブランドの空間づくりを支援。
設計・製作・レンタル・施工まで一貫提供する国内有数の企業。
■ 会社概要
・所在地： 本社／大分県別府市石垣東 7 丁目 1 番 9 号
東京本部／東京都豊島区北大塚 1 丁目 22 番 3 号 パークサイドビル 3 階
・代表者：代表取締役 末次 広憲
・設 立：1949年4月
・U R L ：https://heiwa-mq.co.jp/
・採用情報：https://heiwa-mq.co.jp/recruit/career/