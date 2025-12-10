「KIKKA」ウッドデザイン賞2025「ハートフルデザイン部門」受賞

株式会社ウインテック「KIKKA」ウッドデザイン賞2025受賞

株式会社ウインテック（所在地：大阪府茨木市宮元町7-22 京福茨木ビル）が展開する木製プロダクトブランド「KIKKA（キッカ）」は、一般社団法人日本ウッドデザイン協会が主催する「ウッドデザイン賞2025」において、「ハートフルデザイン部門」での受賞を果たしました。

本受賞は、プロダクツ分野・生活領域・サブカテゴリ：遊具・玩具において、奈良県吉野地方の吉野桧（よしのひのき）を活用したプロダクトのぬくもりと、子どもたちや家族に寄り添う心あたたまるデザインが高く評価されたものです。

■【評価ポイント（ウッドデザイン賞2025 公式評価コメントより）】

「独自の形状により三次元的な遊びを可能にし、子どもの思考力と集中力を育む木の玩具である。吉野桧の香りと温もりが五感を刺激し、繊細な動きを伴うことで豊かな感性を育ててくれる。」

（出典：ウッドデザイン賞受賞作品データベース(https://www.wooddesign.jp/db/production/2490/)）

また、5段階評価において「持続性」「社会提案性」の2項目で4点の高評価を獲得しました。

KIKKAの取り組みは、奈良県吉野地方の森林資源を活かした地域循環型のものづくりであり、持続可能な資源活用とともに、「木育」や子どもの情操教育といった現代社会の本質的なテーマに対する提案性が評価されました。

KIKKAは、木の持つ香りや肌触りを通じて、自然とのふれあいを日常に取り入れることを目指しています。今回の受賞を励みに、今後も人と木の豊かな関係を育む製品づくりを続けてまいります。

■受賞概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/148444/table/9_1_349b22dc69ff7c2424a927a10ff7b730.jpg?v=202512101257 ]

発見とひらめきを生む知育積み木「KIKKA」【商品情報】

品名：KIKKA Japanese Wooden Toy

キッカ ジャパニーズ ウッデン トイ

入数：12ピース（X型・K型 各6ピース）

基尺：4cm（Ｗ40mm×H40mm×D20mm）

対象：1.5歳（18カ月）～

※ 対象年齢について

2025年12月25日以降、「子どもPSCマーク」の施行に伴い、順次「全年齢」へと変更する予定。

安全：STマーク取得

分類：積み木・知育玩具

素材：国産ひのき（吉野桧 使用）

公式サイト：https://manimani-official.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ウインテック 担当：松本 健太郎

Mail：（広報）press@wintech.jp

Mail：（代表）info@wintech.jp