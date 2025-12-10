もうアイスブレイクのテーマに悩まない。

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、チームビルディングプラットフォーム「Cocolabo」において、季節や時期に合わせたアイスブレイクのテーマをAIが自動で提案する新機能を追加しました。

本アップデートにより、「テーマが思いつかない」「同じ話題ばかりになる」「毎回考えるのが大変」といった現場の悩みを解消し、 心理的安全性を高めるアイスブレイクを、より簡単かつ自然に実施できるようになりました。

アップデートの背景

Cocolaboは、心理的安全性・相互理解・対話を起点にした“主体的に動けるチームづくり”を支援してきました。

中でもアイスブレイクは、ダニエル・キム氏が提唱する「成功循環モデル」における、成果の源泉である「関係の質」を高める最初のステップとして、多くの組織づくりで活用されています。

一方、現場では、

- 「テーマが尽きてしまう」- 「毎回似た話題でマンネリ化する」- 「テーマ選びに時間がかかる」

といった声が寄せられていました。

こうした課題は、アイスブレイクの継続や効果を妨げる要因にもなっていました。

そこで今回のアップデートでは、

「テーマ選びの負担」を解消し、誰でも自然にアイスブレイクが出来る状態をつくるため、会話テーマをAIが自動で提案する機能を追加しました。

今回のアップデート内容

今回のアップデートにより、従来の12種類のトークテーマに加えて、

季節・時期・シーンに応じたテーマをCocolabo AIにより自動で複数提案されるようになりました。

例えば12月のテーマでは、

- 「冬の景色で心に残るものは？」- 「来年、挑戦したい、ワクワクしていることは？」

など、その時期ならではの話題が自動で複数提案されます。

これにより、「何を話せばいいか分からない」「毎回テーマを考えるのが負担」という悩みを解決し、アイスブレイクの本来の目的である相互理解・心理的安全性の向上を、効果的にかつ、継続的に促すことが可能になりました。

利用方法は、「Cocolabo AIでテーマを生成する」ボタンを押すだけで、ファシリテーターやマネージャーの事前準備を削減できます。

Cocolaboアイスブレイクについて

Cocolaboアイスブレイクは、チームの関係づくりを支援する対話型ワークツールです。

会議の冒頭やグループワークのウォーミングアップに、数分間のカジュアルな会話を取り入れることで、 場の緊張をほぐし、心理的安全性を高め、参加しやすい雰囲気づくりを目的としています。

また、Cocolaboアイスブレイクは以下の機能を組み合わせることで、若手マネージャーやアイスブレイクにハードルがあるメンバーでも、スムーズに利用することが可能です。

- トークテーマ選択（全12種＋AI生成テーマ）- 話す順番・時間の自動管理- ランダム指名による平等な発言機会の創出- 過去テーマの履歴管理によるマンネリ防止

今回のアップデートにより、アイスブレイクの実践ハードルをさらに下げ、より継続的に活用しやすいツールへと進化しました。

主な利用シーン

今後のアップデート予定

- 会議や研修冒頭のウォーミングアップ- 難しい議題に入る前の場の雰囲気づくり- 新体制・新メンバーとの相互理解- 発言の偏りをなくし、全員参加型の場づくり- 相談しやすい関係づくりや、対話のきっかけ

Cocolaboは、チームづくりを担うマネージャーやリーダーが、

よりスムーズに効果的なチームビルディングを行えるよう、

AI機能を順次追加予定です。

引き続き、現場の声を反映したアップデートを続けてまいります。

無料トライアルのご案内

現在、Cocolaboでは、サービス導入をご検討中の企業・団体の皆さまを対象に2週間トライアルをご提供しています。

サービス概要のご説明に加えて、実際にご利用を検討されている社内関係者の皆さまをプラットフォームにご招待し、トライアルでのご利用が可能です。

ぜひこの機会に、Cocolaboの機能や使い心地を実際に体験してみてください。

無料トライアルに関する詳細はこちら(https://get.cocolabo.club/freetrial)

Cocolaboについて

Cocolaboは、2020年のサービス公開以来、多くの企業の組織開発・課題解決を支援してきたチームビルディングのためのデジタルプラットフォームです。

Web上で完結させることができるため、リモート勤務やハイブリッド勤務を含むあらゆる働き方のチームでも、場所にとらわれずにご活用いただけます。

また、チームビルディングに役立つ様々なツールを提供しており、チームビルディング経験の少ないマネージャー・リーダーなどの管理職の方でも、これらのツールを活用することでスムーズにチームづくりを進めていくことができます。

Cocolaboが提供する各ツール

Step1 心理的安全性を高める：アイスブレイク

Step2 相互理解と価値観の可視化：カルテ

Step3 チームの課題を発見・共有する：オバケ

Step4 チーム運営を“共同作業”にする：キックオフ・リフレクション

Step5 チームの状態を把握する：チームビルディングチェック

その他、Cocolaboに関する詳細はCocolaboサービスサイト(https://get.cocolabo.club/)をご確認ください。

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、

エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。

人的資本経営の潮流の中で、社員が自発的に仕事にのめり込み、熱中し、成果と成長を両立する“推せる職場”づくりを支援しています。

＊主な支援企業：ソフトバンク、カゴメ、三菱地所ホーム ほか多数

＊代表書籍：

『人的資本の活かしかた(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)』（2022年7月）

『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AF%E3%80%8C%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%80%8D%E3%81%A7%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%E2%80%95%E2%80%95%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4862763367/ref=pd_sbs_d_sccl_2_1/358-6952008-0520229?pd_rd_w=sommp&content-id=amzn1.sym.c0889d40-54df-4be4-b1c5-43522a3d0a92&pf_rd_p=c0889d40-54df-4be4-b1c5-43522a3d0a92&pf_rd_r=VQ8P200PSJA81D110K9J&pd_rd_wg=D1ArX&pd_rd_r=72e3b441-713b-4a16-b276-d8c17a26c14b&pd_rd_i=4862763367&psc=1)』（2024年6月 共著）

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：代表取締役 上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

https://new-one.co.jp/contact/