本日オープン！大阪ベイエリア 『リブマックスさきしまコスモタワーホテル』

全国197棟のホテルやリゾートを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）7～17Fのホテルエリアにおいて、2025年12月10日本日オープンいたしました。

公式HP：https://www.hotel-livemax.com/osaka/cosmotower/

「世界から大阪へ 大阪から世界へ」をコンセプトに様々な趣向が凝らされたホテルは、国内外からのお客様に大阪観光を満喫いただけるよう、テーマパーク最寄り駅「ユニバーサルシティ駅」へのシャトルバスも運行。全ての客室が35平方メートル 以上あり最大6名まで宿泊可能で機能性とデザイン性を両立させた和洋室が中心。展望台から見える夜景は日本の夜景百選に選ばれたほどで、階数は違えど全ての客室から関西の夜景を一望できます。また、大阪を代表するアーティストや企業とのコラボレーションルームもお楽しみ頂けます。

敷地内地下に提携駐車場設備があり、高速道路入口も近く大阪市内方面へのアクセスも良いためお車で大阪までお越しになられるお客様にはおすすめです。（大阪梅田・難波ともに25分。）

宿泊とセットでご利用の場合は24時間1,800円とリーズナブルな価格でご利用頂けます。

10～17F部分の263室を第一期フロアとして本日オープン。7～9F部分にサウナ施設と約90室の客室を増設し第2期フロアとして2026年春にオープン予定です。

客室タイプ

コンフォート和洋室（35平方メートル ）167室

スイートファミリールーム(35平方メートル )65室

デザイナーズコーナーツインルーム(35平方メートル )29室

コラボルーム(35平方メートル )2室

計263室

コンフォート和洋室

面積：35平方メートル

ベットサイズ：120×195ｃｍ

最大人数：6人（ベッド2台、布団2組）

禁煙ルーム：有

スイートファミリールーム

面積：35平方メートル

ベットサイズ：120×195ｃｍ

最大人数：6人（ベッド2台、ソファベッド2台）

禁煙ルーム：有

デザイナーズコーナーツインルーム

面積：35平方メートル

ベットサイズ：120×195ｃｍ

最大人数：5人（ベッド2台、ソファベッド1台）

禁煙ルーム：有

designed by Yasuko SENSYU千房 コラボレーションルーム

面積：35平方メートル

ベットサイズ：120×195ｃｍ

最大人数：6人（ベッド2台、布団2組）

禁煙ルーム：有

designed by Yasuko SENSYUサクラクレパス コラボレーションルーム

面積：35平方メートル

ベットサイズ：120×195ｃｍ

最大人数：6人（ベッド2台、布団2組）

禁煙ルーム：有

朝食ビュッフェ

リブマックスリゾートが誇る、至福の朝食ビュッフェを提供。

17階に位置し、全２８０席の大阪を一望できるパノラマビューの店内。

全国のリブマックスリゾートで提供するビュッフェスタイルの心と身体に美味しいお料理をご堪能ください。

期間限定でリブマックスリゾートで大人気の『いくらのかけ放題』を実施します！

その他サービス・設備

自分好みにつくるセルフ海鮮丼期間限定リブマックスリゾート名物『いくらかけ放題』種類豊富なサラダバー充実のフレーク類

【客室設備 全室完備】

・「サータ」ベッドマットレス

・無料Wi-Fi

・43インチTV

・電子レンジ

・冷蔵庫

・トイレお風呂セパレート

・洗浄機能付きトイレ

【バスアメニティ】

ボディーソープ/シャンプー/コンディショナー/ハミガキセット/カミソリ/くし/ブラシ/ボディスポンジ/コットン綿棒セット/フェイスタオル/バスタオル/ガウン

【ランドリールーム】

17Fランドリースペースに洗濯機と乾燥機を6台づつ設置。

【提携駐車場 敷地内地下2F】

収容台数＞

173台（※高さ2.1m以下・二輪車スペースなし）

利用料金＞

ご宿泊のお客様：入庫から24時間\1,800（サービスチケット利用時）

通常料金：３０分３００円 当日24時まで最大料金：平日１０００円、土日祝日１６００円

（※クレジット決済可）

営業時間＞

24時間（※24時～6時は施設閉鎖の為入出庫不可）

施設概要

【リブマックスさきしまコスモタワーホテル】

《住所》大阪府大阪市住之江区南港北１丁目14-16

《アクセス》電車でのアクセス：

トレードセンター前駅2番出口より徒歩約3分

コスモスクエア駅より徒歩約7分

車でのアクセス：

天保山方面：大阪港咲洲トンネル咲洲側出口より約1分

予約サイト：https://www.hotel-livemax.com/osaka/cosmotower/

《客室数》全263室（2026年春 サウナ施設・約90室増設予定）

《チェックイン》15:00～

《チェックアウト》～11:00

問合せ：06-6655-0028

リブマックス ホテルズ＆リゾーツについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国195棟 展開中の日本最大級の直営型ホテルブランドです。

【ホテルリブマックス ブランド】

旅を満喫するためのシンプルな宿泊スタイルをテーマに、ランクにより分けられた各3ブランドによる展開を行っております。

ゲストの皆様にとって快適なライフスタイルをお約束いたします。

公式HP : https://www.hotel-livemax.com/

公式インスタグラム：@livemax_hotel

【リブマックスリゾート】

「リゾートをもっと身近に」をテーマに気兼ねなくご利用いただけるリゾートホテルを目指し、天然温泉を利用した客室露天風呂＆スパやビュッフェ形式のお食事など様々なニーズにお応えしてまいります。

公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式インスタグラム：@livemax_resorts

【ご予約について】

ホテルリブマックス公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore、GooglePlayから「ホテルリブマックス」で検索

【お問合せについて】

お問合せフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/