ガンホーのスマートフォン向けパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』北米での累計ダウンロード数が1600万を突破！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー）は、iOSおよびAndroid(TM)端末向けにサービス中のパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称：パズドラ）』が、現地時間2025年11月28（金）に、北米での累計ダウンロード数が1,600万※を突破したことを発表いたします。
『パズル＆ドラゴンズ』は、「モンスター」を育てて「パズル」でバトルするスマートフォン向けパズルRPGです。2012年2月20日に日本国内でのサービスをiOS端末向けとして「App Store」にて開始以降、大変多くの皆様にご愛顧いただき、今年でサービス開始より13周年を迎えました。iOS端末向けのみならず、同年9月18日に「Google Play(TM)」にてサービスを開始し、日本での各マーケットで常に売上ランキング上位を競う人気コンテンツとなっています。
北米では、米国にて現地時間2012年11月8日にiOS端末向け、同年12月10日にAndroid(TM)端末向けのサービスを開始。カナダでも現地時間2014年4月21日よりAndroid(TM)端末向け、同年8月28日からiOS端末向けにサービスを展開し、北米でも、多くの皆様にお楽しみいただいております。
国内外を問わず、日頃から『パズル＆ドラゴンズ』をご支持くださっているユーザーの皆様へ心からの感謝を申し上げるとともに、今後もより多くのユーザーの皆様に感動と楽しい経験をご提供できるよう、ガンホーは良質なゲームの提供に尽力してまいります。
※各ストアでの同一端末による重複ダウンロードを含まない、北米累計ダウンロード数です。（2025年12月10日時点）
『パズル＆ドラゴンズ』基本情報
タイトル：パズル＆ドラゴンズ
ジャンル：パズルRPG
対応機種：
・iOS15以降の対応端末
・Android OS 7.0以降の対応端末
※32bit版の端末は非対応です。
公式サイト： https://pad.gungho.jp/
