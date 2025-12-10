たった5分で海外進出を実現する「セカイコネクト」が「日本サービス大賞 JETRO理事長賞」を受賞！

COUXU株式会社

COUXU株式会社（本社：東京都）は、この度、優れたサービスを表彰する「日本サービス大賞」において、同社が提供する日本企業の海外進出支援プラットフォーム「セカイコネクト」が、JETRO理事長賞を受賞したことを発表します。

「セカイコネクト」は、「日本企業の海外進出をたった5分で実現する」をコンセプトに、海外進出に割くリソースの少ない日本企業を支援するプラットフォームです 。今回の受賞は、リソースに限りがある中小・地方企業のグローバル展開を総合的に支援する革新的な仕組みが高く評価されました。

受賞サービスの概要と評価ポイント

- 海外企業の需要と国内企業の円滑なマッチングによる価値共創

「セカイコネクト」上で海外企業のニーズに対し日本企業が商品を提案するユニークな仕組みを提供。商談同席により、リソースが限られる日本企業をサポートしています。

- 独自の現地情報・商談経験に基づくアドバイザリー業務

これまで海外企業との商談を20,000回以上実施してきたノウハウに基づき商談等をサポートする他、海外営業人材育成プログラム（セカイコネクトアカデミー）を提供し、各企業の独り立ちを支援しています 。

- 日本企業のグローバル展開を拡大するモデル性

海外バイヤーと日本企業の出会いを構築・発展させることで、中小企業や地方企業であっても海外市場という新たな収益源の開拓を目指せるモデルとなり得ます。

受賞者コメント

COUXU株式会社 執行役員 CPO 齋藤 紀臣

「あなたの「いいね」を世界の "Good "に、をミッションに、日本の商品を世界中に届けるために活動する中での受賞はとても光栄で励みになりました。海外進出が日本企業にとってより身近になるよう精進いたします！」

日本サービス大賞とは

日本サービス大賞は、製造や農林水産を含む**全業種の「サービス」**を対象に、革新的な取り組みを表彰する制度です。規模や派手さを問わず、顧客と共に価値を生む創意工夫を評価し、内閣総理大臣賞をはじめ、各省の大臣賞などが授与されます。優れた事例（知）を社会全体で共有することで産業を発展させ、日本社会をより豊かにすることを目指しています。

■COUXU株式会社について

会社名：COUXU株式会社

所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-4-2日本橋ノーススクエア4F

代表者：大村 晶彦

事業内容：海外バイヤーの調達代行・調達支援業務、海外展開支援サービス

URL：https://couxu.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

COUXU株式会社 広報担当

Email：info@couxu.jp

TEL：03-6681-0792