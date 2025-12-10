『リネージュ』次期大型アップデート「FIGHTING SPIRITS」が12月17日に決定！新規クラス「ファイター」やコンテンツの改善などアップデート情報を含む特設サイトを本日12月10日に公開！

PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌ・シー・ジャパン)は、次期大型アップデート「FIGHTING SPIRITS」の実施の決定、そして決定に合わせて2025年12月10日(水)に特設サイトを公開したことをお知らせします。■「FIGHTING SPIRITS」

【アップデート予定日】

2025年12月17日(水)

【特設サイト公開日】

2025年12月10日(水)

【概要】

次期大型アップデート「FIGHTING SPIRITS」が2025年12月17日(水)に決定しました。あわせて、本日12月10日(水)に特設サイトを公開しました。

本アップデートでは12番目のクラス「ファイター」を実装します。

ファイターは、集団の中へ飛び込み陣形を崩すことが出来るスキルや独自のゲージシステム「闘魂」によってスキルやステータスを強化することができます。

また、全クラスを対象にしたリバランスやスキル研磨システムの実装、その他アップデートなども行います。

詳細は12月17日(水)のアップデート日に公開予定ですので、楽しみにお待ちください。

また12月10日(水)からアップデートを記念した無料販売をwebショップ上で開始しております。

詳しくは、公式サイトのお知らせをご確認ください。

≪「FIGHTING SPIRITS」アップデート記念無料販売のお知らせはこちら≫

https://store.plaync.com/store/linncj



≪「FIGHTING SPIRITS」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/12_l1_fightingspirits/



■ゲーム概要

『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。

タイトル リネージュ

ジャンル MMORPG（多人数同時参加型RPG）

利用金額 基本プレイ無料（アイテム課金）

公式サイト https://lineage.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan

公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

