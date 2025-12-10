クリスマスギフトにも“おすすめ”　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。〈ジェニーベーカリー〉創業以来、こだわりの自然素材を活かして作られているクッキー。厳選したバターをふんだんに使い、甘さを抑えながらサクホロっとした食感が楽しめます。また、缶のテディベアのデザインが期間限定で変わるので、コレクターも沢山いらっしゃり、日本、シンガポール、韓国、台湾などでも人気のクッキーブランドです。〈マイピスタチオ〉香ばしい風味と濃厚なコクが特徴のピスタチオを使ったちょっと贅沢な味わいのスイーツをお届けします。〈フルーツを食べるチョコレート〉産地にこだわった美味しいフルーツを丁寧にフリーズドライし、特殊な技術でホワイトチョコレートを浸み込ませました。フリーズドライ果実のサクッとした食感と、噛むほどにとろっととろけるホワイトチョコレートのなめらかさで、一度食べるとやみつきな美味しさ！〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド。

人気のクリスマスデザイン缶

〈ジェニーベーカリー〉クッキー詰合せ４種 ３２０ｇ ２,９８０円／１階ウィークリー・セレクトスイーツ

缶の中には、バターフラワー、コーヒーフラワー、ショートブレッド、レーズン・オーツの４種が、ぎっしりと詰められています。

【バターフラワー】ジェニーベーカリーといえばコレ！優しい甘さと、感動的なバターの味わい。

【コーヒーフラワー】コーヒーの豊かな香ばしさと、バターのコクが絶妙なバランス。

【ショートブレッド】サクッとしっとり、バターが詰まったクッキー。

【レーズン・オーツ】ローストされたオートミールと、刻まれたレーズンの食感がマッチ。

※クリスマス缶は無くなり次第通常缶に切り替えになります。

ピスタチオをたっぷり使ったラングドシャ

〈マイピスタチオ〉ピスタチオラングドシャ ７枚 １,１８８円、１４枚 ２,３７６円／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）

アメリカ産ピスタチオのペーストとパウダーを練り込んだ生地でホワイトチョコレートをサンドしたラングドシャです。ピスタチオのコクと香ばしく華やかな香りをお楽しみいただけます。

新食感ミルフィーユ

〈ＬＥ ＦＥＵＩＬＬＥＳ（ル・フィーユ）〉ショコラバターミルフィーユ １０枚 ８６４円、２０枚 １,７２８円、３０枚／１階イベント

香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約３００層のパイ生地。

“贅沢”新食感チョコレート

〈フルーツを食べるチョコレート〉フルーツを食べるチョコレート（あまおう苺）６０ｇ １,５００円／地階イベント（豆源前）

こだわりのフルーツの爽やかな酸味と、チョコレートの甘みのバランスがよく、まさに「フルーツを食べる」チョコレートです。

◆あまおう苺：甘みと香り、酸味が特徴の福岡県産『あまおう苺』をフリーズドライにし、滑らかなホワイトチョコレートを染み込ませました贅沢スイーツ。

※１２月２３日まで

※価格は全て税込みです。