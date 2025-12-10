¥è¥â¥®¤ÇÎÁÍý¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¡£°¦É²¤Î¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
¡Ö¤Þ¤º¤½¤¦¤À¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤è¡×¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÃ£¤¬¿ä¤¹
¤ªÅ¹¤Î£±¼þÇ¯¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶ÐÂ³£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡Ê50Ç¯Á°¤ò¥¤¥áー¥¸¡Ë
ÈþÍÆ·ò¹¯¤Ë¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥è¥â¥®¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¡ª
¡Ö¤Þ¤º¤½¤¦¡×¡Ö¶ì¤½¤¦¡×¡Ö½¤½¤¦¡×
¤È¤¤¤¦»¶¡¹¤ÊÁ°É¾È½¤òÊ¤¤·¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÃ£¤¬Ä©¤ó¤ÀMakuake¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥Ïー¥Ö¤Î½÷²¦¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£
È¯ÇäÁá¡¹Å¹Æ¬¤Ç¤âÄÌÈÎ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÄÌ¶Ð¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤·¤«±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥ìーÅ¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÀÖ»ú¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËÅö½é¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤éÈá»´¤À¤«¤é¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏMakuake(https://www.makuake.com/project/sakaicurry/)¤ËÄ©Àï¡£¸«»öÌÜÉ¸¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤ì¤«¤é£´¥ö·î¤¬²á¤®ËÜÅö¤Ë°ìÈÌÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥è¥â¥®¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê°ÂÄê¶¡µë¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢º£¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à»º¥è¥â¥®¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï°¦É²¸©Æâ¤Ç¥è¥â¥®¤òÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÎÈª¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ó¤Í¡£¥è¥â¥®¤Ï¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ç¤â°é¤Ä¤±¤ó°ìÀÐÆóÄ»¡×¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¹¹¤Ë¡¢¶áÇ¯¥è¥â¥®¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥è¥â¥®¤Î´õ¾¯¼ï¤Ç·î¤Î½÷¿À¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¯¥½¥Ë¥ó¥¸¥ó(https://kusonijin.com)¢¨£±¡×¤È¤¤¤¦¿©»öÃæ¤Ë¤ÏNG¥ïー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥è¥â¥®¤ò°¦É²¤ÇÀ¸»º¤·¡¢¤½¤ì¤òÇÛ¹ç¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥è¥â¥®¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÃ£¤ÎÄ©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¼ò°æ¥«¥êー¸ø¼°¥è¥â¥®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°ÄÌÈÎ
Äê²Á¡§1,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡Å¹Æ¬¤Ç¤Ï2ËÜ¥»¥Ã¥È1,960±ß¤ÇÈÎÇäÊÌÌ¾¡§ËüÇ½¤À¤ì¥Ã¥·¥ó¥°
¤ªÅ¹¤ÇÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥À¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤éÌîºÚ¤¬¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥è¥â¥®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°È¯Çä¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤è¤â¤®¤ÇÎÁÍý¤Î¿·È¯ÌÀ¡¡¿©Âî¤¬ÎÁÍý¸¦µæ½ê¤Ë¡ª
ÊÌÌ¾¡ÖËüÇ½¤À¤ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ê°Ê
¥è¥â¥®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÁÏ¤ë¡Ö¤À¤·´¬¤Íñin¤è¤â¤®¡×
¤µ¤é¤Ë¤Ï¿É»ÒÌÀÂÀ»ÒÆþ¤ê¤À¤·´¬¤Íñ¤Þ¤Ç¥è¥â¥®¤ÇÁÏÂ¤
¾Æ¤¤¦¤É¤ó¤â¤³¤ì°ìËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ£¤Ë¡ª
¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥¥ó¤â¤³¤ì°ìËÜ¡ª
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥Ïー¥Ö¤Î½÷²¦¡¡¡ÚÌ¾¾Î¡Û¤è¤â¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¡¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û260ml
¡Ú¸¶ºàÎÁÌ¾¡Û¿©ÍÑÄ´¹çÌý¡ÊºÚ¼ïÌý¡¢°¡Ëã¿ÎÌý¡Ë¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢¤è¤â¤®¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¾®Çþ¡¦ÂçÆ¦¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¿©±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Åâ¿É»Ò¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡Ê´ÅÁð¡¦¥¹¥Æ¥Ó¥¢¡Ë
¡Ú±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡Û¡Ê100g¤¢¤¿¤ê¡Ë ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡§425kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡§3.3g¡¢»é¼Á¡§37.0g¡¢Ãº¿å²½Êª¡§19.8g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¡§1.4g¡Ö¤³¤ÎÉ½¼¨ÃÍ¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ú¾ÞÌ£´ü¸Â¡Û6¥ö·î¡ÊÄÌ¾ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â£³¥ö·î°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÆÃÄê¸¶ºàÎÁ£¸ÉÊÌÜ¡Û¾®Çþ
¡Ê¥¥¯²Ê¤Î¿¢Êª¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ëÊý¡¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ÚÊÝÂ¸ÊýË¡¡ÛÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«Àò¸å¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ½Â¤¹ñ¡ÛÆüËÜ¡Ê°¦É²¸©¡Ë¡¡¡ÚÈÎÇä¼Ô¡Û¼ò°æ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÚÀ½Â¤¸µ¡Û°°¹çÌ¾²ñ¼Ò
¢¨£±¡¡»²¾È¸µ¡§´õ¾¯¤Ê¥è¥â¥®¥¯¥½¥Ë¥ó¥¸¥ó¤È¤Ï¡©¡¡https://kusoninjin.com¡¡
¼ò°æ¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò
¼ò°æ¶½»º¤Ï¿Í¡¦¥â¥Î¡¦³¹¡¦¿©¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤¿
ÁÏ¶È54Ç¯Í¥ÎÉÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿»º¶ÈÇÑ´þÊª½èÍý»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¶á¤¤¾ÍèÂçÎÌÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¤ò»ñ¸»¤ËÊÑ¤¨¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ò°æ¥«¥êー»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð77ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÃ£¤¬¼çÌò¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¸ý¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ìーÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¡§info¡Ê¥¢¥Ã¥È¡Ësakaikosan.co.jp
¢¨¡Ê¥¢¥Ã¥È¡ËÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡÷¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
