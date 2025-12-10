「ブラックワイドアングル液晶パネル」搭載・デュアルモード対応～4K Mini LEDレグザゲーミングモニター「RM-G278R」など2機種発売

TVS REGZA株式会社

TVS REGZA株式会社は、4K Mini LEDレグザゲーミングモニター「RM-G278R」(27インチ/27V型)、および、4Kレグザゲーミングモニター「RM-G277R」(27インチ/27V型)を12月19日から順次発売します。

「RM-G278R」は、レグザゲーミングモニター初の4K Mini LED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載したモデルです。1152分割のMini LEDバックライトと量子ドットフィルムにより、高輝度・高コントラスト・広色域の映像表現を実現しました。VESA DisplayHDR 1400規格にも対応し、高コントラストでダイナミックな映像を再現します。また、Fast IPS (In Plane Switching）*1パネルにより上下左右178度の広視野角を実現。さらに、広視野角ワイドアングルシートにより引き締まった黒を再現し、快適なプレイ環境を提供します。

「RM-G277R」は、液晶パネルに上下左右178度の広視野角を実現するFast IPS (In Plane Switching)を採用。視聴位置による色合いやコントラストの変化を抑制し、快適なプレイ環境を実現します。VESA DisplayHDR 400に対応し、実用最大出力2W＋2Wのスピーカーも内蔵しています。

両機は、4K／160HzとフルHD／320Hzの2つの表示モードを簡単に切り替えられる「デュアルモード」に対応しています。最大リフレッシュレートは320Hz(フルHD時)で、応答速度は1ms(GTG)を実現。HDMI2.1規格のVRR、Adaptive-Sync機能にも対応しており、動きの激しいゲームでも快適にプレイできます。また、映像モードも充実しており、ゲーム向け4種、一般コンテンツ向け4種のモードをサポート。さらに、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できます。FPSなどの競技性が高いゲームはもちろん、メディアストリーミングデバイスなどを使用した動画も高画質でお楽しみいただける商品です。

■新商品概要

【主な特長】

(1) 4K Mini LED採用の「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載(RM-G278R)

「RM-G278R」は、レグザゲーミングモニター初の4K Mini LED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載しています。1152分割のローカルディミングに対応したMini LEDと量子ドットフィルムにより、高輝度・高コントラスト・DCI-P3 99%の広色域の映像表現を実現しました。VESA DisplayHDR 1400規格にも対応し、深い黒と鮮やかな色彩が生み出すHDRならではのダイナミックな映像を再現します。



さらに、Fast IPSパネルの採用により、上下左右178度の広視野角を実現。斜め方向からでも、色合いやコントラストの変化が少ない鮮明な映像で、快適なプレイをお楽しみいただけます。さらに、広視野角ワイドアングルシートおよび低反射コートも採用。引き締まった黒を再現しつつ、外光からの映り込みを低減します。

(2) デュアルモード、高解像度と高リフレッシュレート両立(RM-G278R/RM-G277R)

4K／160HzとフルHD／320Hzの2つの表示モードを簡単に切り替えられる「デュアルモード」に対応しています。高精細な映像表現と動きの速いゲームプレイ、どちらも快適にお楽しみいただけます。さらに、最大320Hzの高リフレッシュレートや、1ms（GTG）にも対応。滑らかで遅延の少ない映像を実現します。

(3)８つの映像モードと3つのプレイヤーモードを搭載(RM-G278R/RM-G277R)

当社がテレビ開発で培ってきた高画質化のノウハウを取り入れたゲーム用・一般コンテンツ用の映像モードを８つ用意しています。これに加え、ユーザーが調整した映像設定を最大3件までプリセット登録できる「プレイヤーモード(1～3)」があります。

＜ゲーム用モード＞

- レーシング：路面の状況を安定して確認できるように映し出すモード- FPS：暗いシーンの視認性に優れ、隠れた敵をより鮮明に映し出すモード- RTS/RPG：カットシーンやオープンワールドに適したモード。自然な色調と柔らかなコントラスト、控えめな明るさで快適な長時間プレイをサポート- MOBA：敵や味方のキャラクター、エフェクト、各種パラメーターが見やすくなるように、鮮鋭感を高めたモード

＜一般コンテンツ用モード＞

- 標準：明るい部屋でもメリハリのある美しい映像を楽しめ、ゲームだけでなく、ストリーミングデバイスを使ったくネット動画などの視聴にも適したモード- 映画：暗い環境で映画を楽しむときに適したモード- スポーツ：ゴルフやサッカー、ラグビーなどの芝の緑を美しく鮮やかに描き出すモード- リーディング： テキスト中心のシンプルな表示に切り替え、文字読みやすくするモード

(4) USB-C端子対応(RM-G278R/RM-G277R)

USB-C端子を搭載しています。DP Alternateモード対応のPCと接続することで、ゲーミングモニターへの映像・音声出力、およびPCへの給電を、USB Type-Cケーブル１本で実現できます。給電能力は、「RM-G278R」が最大90W、「RM-G277R」が最大65Wです。

(5)充実のアシスト機能 (RM-G278R/RM-G277R)

ブラックゲインの調整が可能です。FPSだけでなく、RPGやホラーゲーム、映画やネット動画に至るまで暗いシーンの視認性を向上させることが可能です。また、照準機能については、色・形状の変更や位置の変更できるカスタマイズ機能に対応しています。

(6)最大3年間メーカー保証(RM-G278R/RM-G277R)

最大3年間のメーカー保証が付属しています。レグザオンラインストアのレグザメンバーズとなり、購入商品の登録を完了されたお客様に限り、通常の1年間メーカー保証を３年間まで延長できます。

*1 IPSはIn Plane Switching技術の略称です。

※4Kの画素数は3,840×2,160です

※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

※USB-C(R)、USB Type-C(R)は、USB Implementers Forumの登録商標です

※本リリースに記載されている社名・商品名・サービス名などはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります

※本リリースの内容は、発表時点のものです。予告なしに変更される場合があります

【本商品についてのお客様からのお問い合わせ先】

東芝テレビご相談センター TEL:0120-97-9674［携帯電話からのご利用］TEL:0570-05-5100

商品ホームページ：https://www.regza.com(https://www.regza.com/)