【Razer】伝説の再誕：Razer Boomslang 20周年記念エディション【Razerグローバル本社発表リリース日本語抄訳】

Razer Japan株式会社世界初のゲーミングマウスのレガシーを称える、1,337台限定・シリアルナンバー入りの一度きりの特別モデル。Razerの20年にわたる革新の歩みを象徴し、コレクターのために作られ、ゲーマーのために仕上げられた一品。

2025年12月9日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は、昨日、伝説的ゲーミングマウスを現代に再解釈した 「Razer Boomslang 20th Anniversary Edition」(https://www.razer.com/jp-jp/gaming-mice/razer-boomslang-20th-anniversary-edition) を発表しました。

世界初のゲーミングマウスとして登場したBoomslangは、“ゲームを変えた”だけではなく、“新たなゲームを生み出した”存在でした。画期的だった 2,000 DPIのボールセンサー、オンザフライ（クイック）感度調整、さらには スネークヘッドを思わせる独特のシルエット や ラバー製スクロールホイール に至るまで、Boomslangは競技としてのPCゲームがまだ発展途上にあった時代において、精度とパフォーマンスの新たな基準を打ち立てました。

それから20年 - その精神は今も受け継がれています。Boomslang 20周年記念エディション - 現代のゲーマーのために、伝説の再誕。

Boomslangは 20周年記念モデルとして復活。オリジナルが築いたデザインとスピリットを忠実に継承しながら、現代のゲームシーンに対応する最先端テクノロジーによって完全に生まれ変わりました。

Razer共同創業者 兼 CEO の Min-Liang Tan（ミン・リャン・タン）は、次のように述べています。

「Razer Boomslang をデザインした当時、私たちが求めていたのは"ゲーミングで不公平なまでのアドバンテージを得ること"だけでした。そのひらめきこそが、今日の数十億ドル規模のゲーミング周辺機器産業を生み出す原動力となったのです。Boomslang 20周年記念エディションは、単なるマウスではありません。これを可能にしてくれたコミュニティへの敬意であり、私たちのすべての活動を導くモットー── “For Gamers. By Gamers.” ──を改めて示す存在なのです。」

比類なき性能。時代を超えるデザイン。無限のカスタマイズ性。競技シーンを次のレベルへ引き上げるために設計されたエンジニアリング。

Boomslang 20th Anniversary Editionは、伝統のデザインと次世代エンジニアリングを融合し、現代の競技ゲーマーに妥協なきパフォーマンスを提供します。

- Razer Focus Pro 45K オプティカルセンサー Gen-2最大 45,000 DPI、99.8%の分解能精度 を実現。オリジナルの2,000 DPIボールセンサーを遥かに凌駕する精密さで、20年の進化を象徴する飛躍的性能を発揮します。- Razer HyperPolling ワイヤレス テクノロジーTrue 8,000 Hz ワイヤレスポーリングレート により、ほぼリアルタイムと言える程の応答性を実現。競技シーンに新たなスピード基準を打ち立てています。- Razer オプティカル マウススイッチ Gen-4クリスプで高速なアクチュエーション と 1億回クリックの高耐久性と信頼性を両立。- 次世代ワイヤレス充電同梱の「Mouse Dock Pro」は、初代 Boomslang の有線接続から、完全ワイヤレス充電への大きな進化を象徴する製品です。この特別なマウスのために最適に設計されたMouse Dock Proは、印象的なトランスルーセントデザインを踏襲し、製品との統一感のあるビジュアルを実現しています。- 左右対称デザイン・PUレザー仕上げボタン伝説的なBoomslangシルエットを継承しつつ、PUレザーで包まれたメインボタンにより上質な触感と優れたグリップ力を実現。クラシックなエルゴノミクスと最新の洗練が融合し、あらゆるプレイスタイルに快適さと制御性を提供します。- 9ゾーン Razer Chroma(TM) RGB ライティング初代 Boomslang の特徴であるトランスルーセントの輝きは、鮮やかでカスタマイズ可能な RGB アンダーグローによってさらに進化しました。各ゾーンを 1,680 万色から設定でき、300 を超える Chroma 対応ゲームと同期するダイナミックな発光エフェクトにも対応しています。- 8つのプログラマブルコントロールRazer Synapseにより完全なカスタマイズが可能。高度なマクロ設定やパーソナライズされたプロファイルを通じ、あらゆるシーンで自在のコントロールを提供します。1,337 台限定：唯一無二のコレクターズエディションを手に入れよう。20年にわたるゲーミングの歴史を称える、数量限定モデル。

全世界で 1,337 台のみ、シリアルナンバー入りで展開される本モデルは、ゲームの歴史を手に入れたいコレクターのためだけに用意された特別なエディションです。

ファンの皆様には、初代 Boomslang にまつわる思い出を振り返り、今後実施される Razerコミュニティイベントでぜひシェアしていただきたいと考えています。投稿いただいた方の中から、特別な記念アイテムが当たるチャンスもご用意しています。その中には、RazerのCEOのMin-Liang Tanのサイン入りスペシャルモデル「#1337」（“leet＝エリート”を象徴するゲーミングカルチャーへのオマージュ）も含まれます。

ゲームの進化が続く中、Boomslang 20th Anniversary Edition は、その原点を思い起こさせる存在であり、Razer が次に向かう未来を力強く示すプロダクトです。

価格や発売時期などの詳細情報は、近日中に改めて発表いたします。

最新情報は特設ページをご確認ください：

https://rzr.to/boomslang-20th

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えます。詳細については https://rzr.to/20anni (https://rzr.to/20anni)をご覧ください。

