12/6(土) 日本瓦斯株式会社、宇都宮市企業版ふるさと納税に対する寄附金贈呈式 実施

株式会社栃木ブレックス

12月6日(土) ニチガスpresents りそなグループB.LEAGUE 2025-26 game19 秋田ノーザンハピネッツ戦の試合前に、宇都宮市企業版ふるさと納税「新アリーナ基本構想・計画策定支援プロジェクト(https://www.utsunomiyabrex.com/news/detail/id=23571)」の寄附金贈呈式を実施しました。

贈呈式では、日本瓦斯株式会社 柏谷邦彦 代表取締役社長執行役員より、宇都宮市 田中成興副市長へ目録の贈呈が行われました。

株式会社栃木ブレックスでは、宇都宮市から新アリーナの基本構想・計画の策定に対してふるさと納税を活用した支援を行っていただけることとなりました。



ふるさと納税募集の趣旨にご賛同いただき、ご寄附を検討いただける皆さまの募集を開始しています。

日本瓦斯株式会社 柏谷邦彦 代表取締役社長執行役員コメント

「企業版ふるさと納税寄付第一号の機会をいただき、誠に光栄に存じます。

ニチガスグループは、エネルギーを通じて地域社会に貢献することを経営の理念としています。

私どもがブレックスさんのスポンサーとして応援させていただき感じることは、ブレックスの選手たちがコートで活躍する姿や感動の大きさ、これこそが宇都宮という街、そして栃木県という地域を活性化する地域の大事なエネルギーだと感じています。

ブレックスさんがさらに大きな舞台で活躍できるように、そして地域の子どもたちが夢を育めるような世界にも誇れる新しいアリーナが建設されたら、さらに宇都宮から栃木から日本が元気になっていくと考えております。

微力ではありますが、ニチガスグループはエネルギー全開で新アリーナ構想を応援させていただきたいと思っています。

ファンの皆さま、企業スポンサーの皆さま、宇都宮市、栃木県の皆さまと一緒にこの構想を盛り上げ、実現させていただきたいと思っています。

これからもご協力、よろしくお願いします。」

宇都宮市 田中成興副市長コメント

「日本瓦斯株式会社様から企業版ふるさと納税第1号のご寄附を賜りましたこと、誠にありがとうございます。

いただいたご寄附につきましては、宇都宮ブレックスの新アリーナ基本構想等の策定の支援に使用させていただきます。

今後とも、宇都宮市は、子どもから高齢者まで幅広い方々に夢や感動を与えているブレックスの活躍をより良い環境でより多くの市内外のブレックスファンにご覧いただけるよう、新アリーナの実現に向けて最大限の支援をしてまいります。」

株式会社栃木ブレックス 代表 藤本光正コメント

「この度、日本瓦斯株式会社様より、ご寄附を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

日頃より多大なるご支援をいただいているニチガス様から、私たちの未来への挑戦である新アリーナ計画に対し、こうしていち早く力強い後押しをいただいたことは、大きな喜びであると同時に、クラブにとって何よりの励みとなります。

私たちが目指す新アリーナは、スポーツの振興にとどまらず、地域の発展や未来を担う子どもたちのために、なくてはならない社会的基盤となるものと考えています。

今回のご寄附は、その実現に向けた計画策定を大きく推進させるための大変貴重な支えとなります。

今回のご寄附を契機に、さらに多くの皆さまへ機運が広がり、このプロジェクトが大きな流れとなっていくことを期待しております。

ブレックスとしても、必ずこの挑戦を実現へと導くべく、これまで以上に尽力してまいります。」