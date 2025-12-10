レッセンス新作モデル『TYPE 3 Marc Newson』

DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社

DKSHマーケットエクスパンションサービスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 靖夫）は、ベルギー発の時計メーカー「レッセンス」による、マーク・ニューソンとのコラボレーションモデル『TYPE 3 Marc Newson』を2025年12月より発売いたします。

ベルギー出身の工業デザイナー、ベノワ・ミンティエンスによって2010年に創立された「レッセンス」は、時の表現を越えたデザインと革新的な技術を搭載した「Type 3」で史上初のオイル封入式機械式時計として時計業界を驚かせ、2013年のジュネーブ時計グランプリではHorological Revelation賞を受賞しました。

今回の『TYPE 3 Marc Newson』は、マーク・ニューソンの未来的で遊び心あるデザインと、レッセンス独自の技術が融合したモデルです。楕円形のシルエットにドーム型サファイアクリスタル、オイルに満たされた文字盤が針を宙に浮かせるように見せる構造。そして、特許取得済みのROCS（Ressence Orbital Convex System）を搭載し、視覚的な美しさと機能性を極限まで追求しました。

今回のコラボレーションにあたり、互いの世界観を尊重し続けてきたミンティエンスとニューソンは、次のように語っています。

ベノワ・ミンティエンス（レッセンス創業者）のコメント：

「高級時計製造におけるインダストリアルデザインの先駆者であるマーク・ニューソンとレッセンスの時計製造に対するビジョンを、完璧な製品に融合させたかった。デザイナーが一つの製品に共同で取り組む機会はどれほどあるでしょうか？ 私にとって、一つの足し算は、単なる部分の総和以上のものになるのです。」

マーク・ニューソンのコメント：

「レッセンスにおけるベノワの先駆的なエンジニアリングと独自の時計製造アプローチを長年尊敬してきた私にとって、このコラボレーションは私たちのアプローチを融合させ、独創的で革新的でありながら、自身のデザイン哲学に沿った作品を生み出す貴重な機会を得ました。」

■モデル名 『TYPE 3 Marc Newson』

レッセンスについて

レッセンスは、たった一つのゴールを念頭に置いて2010年に創業しました。そのゴールとは、機械式時計の現状を打破することです。現代における機械式時計の妥当性を見直し、過去の栄光にしがみついているかのように見える業界全体に、新たな息吹を吹き込みたいと考えました。2013年にジュネーブ時計グランプリにてHorological Revelation賞を受賞したレッセンスは、現代の高級時計製造技術に独特のアプローチを採り入れています。それは、スイス製のキャリバーと、他にはない自社設計のイノベーションを組み合わせ、現代の機械式時計がどのように機能し、ユーザーと関わり合っていくのかをじっくりと考える取り組みです。

www.ressencewatches.com

DKSH について

DKSHは、160年以上にわたり、ヘルスケア事業部門、消費財事業部門、生産資材事業部門、テクノロジー事業部門を通じて、アジアを中心に世界中に企業の成長を支えてきました。マーケットエクスパンションサービスのリーディングカンパニーとして、調達、マーケットインサイト、マーケティング・販売、eコマース、流通、アフターサービスなど幅広いサービスを提供し、「人々の生活を豊かにする」という企業使命を実現しています。また、DKSHは国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact）に加盟しており、責任あるビジネス運営の原則を遵守しています。スイスのSIX証券取引所に上場しているDKSHは、現在36のマーケットで28,060人のスペシャリストを擁しており、2024年には売上高111億スイスフランを達成しました。

消費財事業部門では、急成長している食品サービス、ラグジュアリー・ライフスタイルグッズ、ヘア・スキンケア製品の分野に注力しています。14,250人のスペシャリストが所属するこの部門は、2024年には売上高34億スイスフランを記録しました。

https://www.dksh.com/jp-en/home/consumer-goods