沖縄タイムス社との協創プロジェクト「オフィスのやさしい保健室」にて、2026年1月に現地セミナーと3月に国際女性デーのイベントを開催します

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）が、株式会社沖縄タイムス社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：瑞慶山秀彦）と連携して運営している、企業向け健康経営サポートサービス「オフィスのやさしい保健室」 https://www.okinawatimes.co.jp/feature/office_yasashii/# において、9月および11月のプログラムを完了いたしました 。





本プロジェクトには、沖縄県内の企業10社以上が参加しており 、これまでの勉強会を通じて女性特有の健康課題や健康経営への理解を深めてまいりました。現在は、2026年1月23日（金）の現地セミナー、そして3月の集大成となるイベント開催に向けて、プロジェクトの取り組みが加速しています。

■これまでの活動報告（9月・11月勉強会）

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-687-7cf374a12a6ee20ec5fdc5043928dd52.pdf

本プロジェクトは、2025年9月から2026年3月までの期間、全4回の工程を経て、「女性に優しい職場環境の構築」を支援する取り組みです。



【第1回】9月24日（水）：共通理解を生む（開催済）

テーマ：「支える立場から、知る女性の健康課題～月経・不妊・更年期～」

タイムスホールにてキックオフを実施。女性特有の健康課題と現状を知り、企業における健康経営への目線合わせを行いました。



【第2回】11月6日（木）：他社事例を学ぶ（開催済）

テーマ：「女性の健康課題と仕事の両立～あったらいいなを考える～」

オンライン形式にて開催。働きやすい環境づくりへの最新の取り組みや他社事例を学び、自社の経営へどのように反映させるか、実践的な知識を深めました。



＜セミナー参加者の声＞

・他業種との交流はとても有意義でした。貴重な時間をありがとうございました。

・女性の健康課題に関して理解不足な点が反省でした。今後の働きやすい職場環境づくりに向けて、自身が出来ることから始めます。

・他企業の取組みは大変参考になるため、今後も事例等聞けたら良いと思いました。

■次回開催：2026年1月23日（金）自社理解を深める

次回の第3回勉強会は、これまでのインプットをもとに、各社が「現在見えていない課題」を考え、自社のビジョンを明確にするためのワークショップを実施します。オンラインでは得難い参加企業同士の横の繋がりを強化し、熱量の高い議論の場となることを予定しています。

日程：2026年1月23日（金）15:00～

場所：沖縄タイムスビル5階

テーマ：「自社理解を深める」～自分の役割として何を変えるべきかビジョンを明確にする～

■3月開催予定：2026年3月7日（土）・8日（日）国際女性デーイベント

プロジェクトの集大成として、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、サンエー浦添西海岸パルコシティにてイベントを開催いたします 。 「オフィスのやさしい保健室」での各社の取り組みを広く発信し、社会全体の理解促進を図るとともに、誰もが活躍できる職場づくりを沖縄から発信してまいります 。

■「オフィスのやさしい保健室」詳細

「オフィスのやさしい保健室」は、企業参加型勉強会として、管理職や人事担当者を対象に女性の健康課題への理解を深めるセミナーを実施し、実践的な職場環境改善の手法を提供します。



また、沖縄タイムスの発信力を活用した特集紙面やメディア発信を通じて、成功事例の紹介や社会全体の理解促進を図るとともに、ファミワンの専門知識を活用した個別企業へのコンサルティングと継続的なフォローアップ体制を整備します。



沖縄タイムスでは2022年から、生理や更年期といった女性特有の健康課題に寄り添う企画を継続して行っており、今回のサービスはこれまでの取り組みをさらに発展させたものです。紙面やイベントによる情報発信にとどまらず、企業の健康経営をサポートするより実践的なカリキュラムの提供を通じて、沖縄県内企業の人事担当者らが集まって、情報を共有するコミュニティーの構築を目指していきます。

■「オフィスのやさしい保健室」参加企業（順不同）

沖縄セルラー電話株式会社、株式会社オカノ、株式会社ここちホーム、株式会社ざまみダンボール、株式会社サンシャイン、株式会社琉球銀行、宗教法人沖縄創価学会、第一生命保険株式会社、那覇空港ビルディング株式会社、日本電気株式会社、住友生命保険相互会社、株式会社沖縄タイムス社

■「オフィスのやさしい保健室」開始の背景2024年、沖縄県が取り組む『OKINAWA Co-Creation Lab.2024（運営：株式会社eiicon）』の協働・共創プロジェクトにおいて、沖縄タイムス社の取組である『メディアの発信力を生かし、女性が安心して働ける環境づくりの共同推進』のパートナー企業にファミワンが採択されました。プロジェクトを進める中で、83%もの方が女性特有の健康課題や女性に多く現れる症状により、勤務先で困った経験をしており、PMSや更年期などのセミナー実施などの当事者からの要望と実際に取り組んでいる施策にギャップがある現状も明らかになりました※1。経済産業省の試算によると、女性の健康課題による経済損失は全国で3兆4,000億円にものぼり、対策を取ることで損失を抑えることができるとされています※2。『OKINAWA Co-Creation Lab.2024』の成果発表会では、「沖縄発！女性支援を軸にしたメディア×専門家のヘルスケアサポートによる地方創生事業」の構想を発表し、プロジェクトを進めてまいりました。※2 令和7年2月 株式会社沖縄タイムス社・株式会社ファミワン共同調査「女性の健康課題に関するアンケート」※3 令和6年2月 経済産業省「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」



■参加企業募集

「オフィスのやさしい保健室」では参加企業を募集しています。詳細については沖縄タイムス社へお問い合わせください。



「オフィスのやさしい保健室ホームページ

https://www.okinawatimes.co.jp/feature/office_yasashii/#

お問合せ：オフィスのやさしい保健室事務局

電話 098（860）3572 メール office.yasashii@gmail.com

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

