【Our AI面接】AI面接による採用活動を支援する資料『不特定多数の応募者の中から「ダイヤの原石」を発掘する次世代の採用戦略』を無料公開【JetB株式会社】

JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内勇人、以下「JetB」）はこの度、AI面接の活用が採用活動における「ダイヤの原石」の発掘に有効な理由を示した資料を無料公開しました。

資料概要

採用活動に使える企業のリソースには限りがあります。

すべての応募者に面接を実施することは難しいため、書類選考などによる人数の絞り込みが必要です。

効率を考えるとそうせざるを得ない状況もあることから、多くの企業が取り入れている採用フローかと思います。

しかし、書類で得られる情報には限りがあるため、精度に課題を感じている企業様も多いのではないでしょうか。

この課題を解決しないと、本来自社で活躍するはずだった優秀な人材、いわゆる「ダイヤの原石」を逃し続けることになります。

本資料は、AI面接を使って書類選考の課題を解決する方法と、「ダイヤの原石」を逃さない根拠を解説しています。

「AI面接サービスに興味がある」「他社のツールと比較検討したい」などのお考えをお持ちの企業様はぜひお目通しください。

【主な目次】

本資料がおすすめの方

- 書類選考で「ダイヤの原石」を見落とさない方法- AI面接の導入によって採用精度が向上する理由- AI面接が採用プロセスの改善にもたらす効果とその根拠- AI面接の導入時の工数削減事例

本資料は、以下のようなお悩みをお持ちの企業様におすすめです。

- 書類選考で大量の求職者を不採用にしている- 面接リソースが足りていない- 採用精度に課題を感じている- 採用フローの見直しを行いたい

資料のダウンロードは無料です。ぜひ一度お目通しください。

※本資料はAI面接の導入をご検討されている企業様向けとなります。当社が同業他社と判断したお客様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

『Our AI面接』について

『Our AI面接』サービスサイトのトップページ

『Our AI面接』は、定額制のアバター型AI面接サービス(https://ai-mensetsu.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=whp015)です。

リアルなAIアバターが自然に求職者と対話をするため、従来の感覚で面接を受けられます。

リラックスした状態で面接を受けられるため、求職者の本来の魅力や本心を引き出しやすく、面接リソースの大半を削りながら、質の高い精査を行えます。

AI面接ツールによくある、従量課金部分は0円。

予算管理がしやすく、大量の面接も安心して捌けます。

完全無料のトライアルを実施しておりますので、ご興味いただけましたらお気軽にお問い合わせください。

【サービス紹介動画】

■JetB株式会社について

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

