クリエイター・わるるぎ氏の、ゆるくて可愛いキャラクター「なかよしたべもの」が手のひらサイズのぬいぐるみになってカプセルトイに初登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2025年12月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
SNSで話題！ゆるくて愛らしいイラストが人気を集めるクリエイター・わるるぎ氏の「なかよしたべものコレクション」がカプセルサイズのぬいぐるみになって、カプセルトイに初登場！
ぴっとり寄り添いあう姿は、可愛すぎて胸が苦しくなるほど...。
両手にちょうど収まる全長75mmのサイズ感も愛おしい！
思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様です。
ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利。
なかよしたべものたちといろんな場所にお出かけしましょう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
なかよしカステラ
なかよしにくまん
なかよしウインナー
なかよしシュウマイ
なかよしエビフライ
なかよしマシュマロ
【商品情報】
●商品名：わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクション
●発売日：2025年12月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
●商品素材：ポリエステル、天然ゴム＋ポリエステル（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2025年11月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp