クリエイター・わるるぎ氏の、ゆるくて可愛いキャラクター「なかよしたべもの」が手のひらサイズのぬいぐるみになってカプセルトイに初登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2025年12月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

SNSで話題！ゆるくて愛らしいイラストが人気を集めるクリエイター・わるるぎ氏の「なかよしたべものコレクション」がカプセルサイズのぬいぐるみになって、カプセルトイに初登場！





【商品情報】

ラインナップは「なかよしカステラ」「なかよしにくまん」「なかよしウインナー」「なかよしシュウマイ」「なかよしエビフライ」「なかよしマシュマロ」の全6種。ぴっとり寄り添いあう姿は、可愛すぎて胸が苦しくなるほど...。両手にちょうど収まる全長75mmのサイズ感も愛おしい！思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様です。ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利。なかよしたべものたちといろんな場所にお出かけしましょう！ぜひこの機会にゲットしてみてください！なかよしカステラなかよしにくまんなかよしウインナーなかよしシュウマイなかよしエビフライなかよしマシュマロ

●商品名：わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクション

●発売日：2025年12月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・なかよしカステラ

・なかよしにくまん

・なかよしウインナー

・なかよしシュウマイ

・なかよしエビフライ

・なかよしマシュマロ

●商品素材：ポリエステル、天然ゴム＋ポリエステル（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2025年11月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp