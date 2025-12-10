アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」から、アクアを1/7スケールでフィギュア化

株式会社プライム1スタジオ

株式会社プライム１スタジオのフィギュアブランド「PRISMA WING（プリズマウィング）」。その新製品として、アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」のダクネスをリリースいたしました。予約受付は本日12月10日正午より開始、商品の発売は2027年1月を予定しています。

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pwknsbs-02s.html

アークプリーストの「アクア」が、明るく元気いっぱいな姿で登場！

パーティの回復担当にして、トラブルメーカー。アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」から、「アクア」をフィギュア化しました。

繊細な造形と彩色で表現したのは、明るい笑顔と元気いっぱいなポージング。1/7スケールに収まりきらない、女神級の魅力をコレクションにお届けします！

アニメの印象を映し出した、屈託のない笑顔

光をたたえる青い瞳、無邪気に開けた口元、そして透明感あふれる素肌。

それぞれアニメの印象を立体に落とし込み、アクアらしい屈託のない笑顔に仕上げています。

伸びやかな手足と杖で伝える、動のポージング

伸ばした手足と杖のラインを生かしたポージングは、可愛らしくもダイナミックな印象に。

大きく広がるロングヘアも、ジャンプの瞬間を感じさせる造形です。

浮遊感を演出する、渦巻く水の特製ベース

特製ベースは、彼女が司る水に魔法のきらめきをあしらったもの。

またフィギュアを支える位置にも趣向を凝らし、自然な浮遊感を生み出しました。

プライム１スタジオ公式オンラインストア購入特典は、ウィンクフェイス！

◆製品ページ◆

https://www.prime1studio.co.jp/pwknsbs-02s.html

[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。

製品情報

PRISMA WING

アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」 アクア

ボーナス版 1/7 スケール 完成品フィギュア

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、

プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

商品価格 ：\32,890（税込）

発売時期 ：2027年1月

シリーズ名 ：アニメ「この素晴らしい世界に祝福を！」

ブランド名 ：PRISMA WING

サイズ ：全高約24cm 1/7スケール

素材 ：PVC・ABS等

製品仕様・付属品：

・フェイスパーツ（笑顔）

・特製ベース

・ボーナス特典：フェイスパーツ（ウィンク）

原型制作 ：プライム１スタジオ

彩色 ：プライム１スタジオ

権利表記 ：(C)2024 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば3製作委員会

株式会社プライム１スタジオ

株式会社プライム１スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME１STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地：東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者：松本 理恵

・オフィシャルサイト：https://www.prime1studio.co.jp/