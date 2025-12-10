【舞台『ジョーカー・ゲームIII』】千秋楽2公演のアーカイブ生放送がニコニコ生放送にて12/13(土)、12/28(日)の2日間・全2回放送決定
原案は、シリーズ累計部数 135万部を突破した、柳広司による傑作短編ミステリー小説シリーズ。
ニコニコ生放送では、舞台『ジョーカー・ゲームIII』の11/30(日)12:00公演・17:00公演(千秋楽)の全2公演のアーカイブ生放送をお送りいたします。
配信情報
■チケット券種・価格
１.11/30 12:00公演【全景映像】3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）
２.11/30 17:00公演(千秋楽)【スイッチング映像】4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）
■販売ページ
https://dwango-ticket.jp/project/NF98NrF8MX
■日程
第1回：１.2025/12/13(土) 18:00～
→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146881
第1回：２.2025/12/13(土) 21:00～
→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146884
第2回：１.2025/12/28(日) 18:00～
→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146887
第2回：２.2025/12/28(日) 21:00～
→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146889
■チケット販売期間
第1回：～2025/12/20(土)21:00まで
第2回：～2026/01/04(日)21:00まで
■タイムシフト視聴期間
第1回：～2025/12/20(土)23:59まで
第2回：～2025/01/04(日)23:59まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
舞台『ジョーカー・ゲームIII』
公式HP：https://www.marv.jp/special/jg-stage/index.html
公式Xアカウント：https://x.com/jg_stage
◼︎CAST
神永 役：本田礼生 田崎 役：橋本真一 甘利 役：梶田拓希 波多野 役：土屋直武
小田切 役：塩田康平 実井 役：野口 準 福本 役：速川大弥 佐久間中尉 役：蒼木 陣／
ジョン・ゴードン 役：山岸拓生 武藤大佐 役：ウラシマ 犬丸峯吉 役：林田航平／
三好 役：矢田悠祐／結城中佐 役：谷口賢志
アンサンブル：赤石ノブ 後藤裕磨 関 修人 石井 凌 木ノ花大空矢 成尾征吾 土屋 暖
アンダースタディ：大津夕陽
回替わりゲスト出演：
山本一慶… 11/30(日)12:00
木戸邑弥… 11/30(日)17:00
◼︎STAFF
原作：TVアニメ『ジョーカー・ゲーム』
原案：柳広司「ジョーカー・ゲーム」シリーズ（角川文庫刊）
脚本・演出：西田大輔
(C) 柳広司・KADOKAWA／JOKER GAME ANIMATION PROJECT
(C) JOKER GAME THE STAGE PROJECT
【ニコニコからのお知らせ】
2.5次元舞台・ミュージカル・俳優に関するポータルサイト「2.5次元やっぱニコメン」
俳優生出演番組、舞台PR特番、新作舞台ライブ中継、舞台映像上映会など、2.5次元コンテンツをお届け中。
▼「2.5次元やっぱニコメン」サイトはこちら
https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)