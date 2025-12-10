【舞台『ジョーカー・ゲームIII』】千秋楽2公演のアーカイブ生放送がニコニコ生放送にて12/13(土)、12/28(日)の2日間・全2回放送決定

株式会社ドワンゴ

原案は、シリーズ累計部数 135万部を突破した、柳広司による傑作短編ミステリー小説シリーズ。

ニコニコ生放送では、舞台『ジョーカー・ゲームIII』の11/30(日)12:00公演・17:00公演(千秋楽)の全2公演のアーカイブ生放送をお送りいたします。

配信情報

■チケット券種・価格

１.11/30 12:00公演【全景映像】3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）

２.11/30 17:00公演(千秋楽)【スイッチング映像】4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）

■販売ページ

https://dwango-ticket.jp/project/NF98NrF8MX

■日程

第1回：１.2025/12/13(土) 18:00～

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146881



第1回：２.2025/12/13(土) 21:00～

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146884



第2回：１.2025/12/28(日) 18:00～

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146887



第2回：２.2025/12/28(日) 21:00～

→https://live.nicovideo.jp/watch/lv349146889



■チケット販売期間

第1回：～2025/12/20(土)21:00まで

第2回：～2026/01/04(日)21:00まで



■タイムシフト視聴期間

第1回：～2025/12/20(土)23:59まで

第2回：～2025/01/04(日)23:59まで



※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

舞台『ジョーカー・ゲームIII』

公式HP：https://www.marv.jp/special/jg-stage/index.html

公式Xアカウント：https://x.com/jg_stage

◼︎CAST

神永 役：本田礼生 田崎 役：橋本真一 甘利 役：梶田拓希 波多野 役：土屋直武

小田切 役：塩田康平 実井 役：野口 準 福本 役：速川大弥 佐久間中尉 役：蒼木 陣／

ジョン・ゴードン 役：山岸拓生 武藤大佐 役：ウラシマ 犬丸峯吉 役：林田航平／

三好 役：矢田悠祐／結城中佐 役：谷口賢志



アンサンブル：赤石ノブ 後藤裕磨 関 修人 石井 凌 木ノ花大空矢 成尾征吾 土屋 暖

アンダースタディ：大津夕陽



回替わりゲスト出演：

山本一慶… 11/30(日)12:00

木戸邑弥… 11/30(日)17:00





◼︎STAFF

原作：TVアニメ『ジョーカー・ゲーム』

原案：柳広司「ジョーカー・ゲーム」シリーズ（角川文庫刊）

脚本・演出：西田大輔



(C) 柳広司・KADOKAWA／JOKER GAME ANIMATION PROJECT

(C) JOKER GAME THE STAGE PROJECT

