【12月18日(木)開催】スプレッドシート管理の限界を超える方法｜OneBrain×ClickUpで実現する統合経営

株式会社Cozies(所在地:東京都文京区、代表取締役:大野真由美)は、2025年12月18日(木)12:00～13:00に、スプレッドシート管理の課題を解決する無料オンラインセミナーを開催いたします。「DXが形骸化している」「プロジェクト全体が見えない」といった課題を抱える経営・マネジメント層の方に向けて、タスク管理ツール「ClickUp」の導入実例とともに、組織DXの実践手法を解説します。

開催背景

多くの企業では、タスク管理や進捗管理にスプレッドシートを活用していますが、「複数ファイルに情報が散在する」「更新状況が分からない」「全体像の把握に時間がかかる」といった課題が顕在化しています。特に、組織の成長に伴い、これまでの管理方法では業務が回らなくなり、効率化やDX推進の必要性を感じている経営者・マネジメント層が増えています。

株式会社Coziesでは、タスク管理ツール「ClickUp」を導入した結果、確認工数の大幅削減、チーム全体の生産性向上を実現しました。ClickUp は世界中でおよそ 2000万以上のユーザーに使われ、160万以上のチームが利用するプロジェクト管理プラットフォームです。「全てが1箇所」という設計哲学により、情報の統合とタスクの可視化を実現し、属人化を解消します。

本セミナーでは、スプレッドシート管理の限界と段階的な脱却の実例、ClickUpの具体的な機能と活用事例をお伝えします。

開催情報

タイトル：スプレッドシート管理の限界を超える方法―OneBrain×ClickUpで実現する統合経営

日時：2025年12月18日(木) 12:00～13:00(60分間)

形式：オンライン(Zoom) ※インターネット環境があればどこからでも参加可能

参加費：無料

定員：少人数制(先着順)

申込締切：2025年12月17日(水)

プログラム：

- 12:00～12:05 オープニング- 12:05～12:50 講義(45分)- - 現場でよくある課題と解決策- - ClickUpの基本機能と活用方法- - 株式会社Cozies導入事例(Before/After)- - 現状のタスク管理ツールからの移行方法とその実践- 12:50～13:00 質疑応答(10分)- 13:00 終了

対象者：

このセミナーでわかること

- スプレッドシート管理に限界を感じている経営者・マネージャー- 業務効率化・DX推進を検討している方- タスク管理の属人化を解消したい方- ClickUpの「全てが1箇所」という設計哲学- スプレッドシート管理の限界と、段階的な脱却の実例- ClickUpの具体的な機能と活用事例・導入イメージ

【登壇者プロフィール】

大野 真由美(株式会社Cozies 代表取締役)

株式会社Cozies 代表取締役／ClickUp Verified Power User。「AI時代に選ばれるマーケティングのスタンダードを創る」を掲げ、マーケティング×DX領域で企業の成長を支援。ブランディング戦略設計から広告運用、SEO、データ分析、組織設計までを一貫して手がけ、戦略から実行までを伴走する。タスク管理ツール「ClickUp」を活用し、マーケティング組織のDX推進、情報の可視化、チーム生産性の向上を実現。ClickUp上位10％のユーザーに認定されるClickUp Verified Power Userとして、マーケティング支援の実践知と組織設計のノウハウをもとに、AI・DX時代における「経営OS」の構築を実践している。

【お申し込み方法】

ウェビナーへのお申し込みは、以下のURLより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

▼お申し込みURL

https://e4xrn.share.hsforms.com/288iyyl2jQtS2WOLIbWGwpg

※申込締切: 2025年12月17日(水)

※定員に達し次第、受付を終了させていただきます

※お申し込み後、開催前日までにZoomの参加URLをメールにてお送りいたします

【株式会社Coziesについて】

株式会社Cozies(本社:東京都文京区、代表取締役:大野真由美、設立:2020年9月)は、ブランド・仕組み・チームをつくる「DXファーム」です。広告代理店でもコンサルティングでもなく、部分最適ではなく全体最適で新しい価値を創造します。「One Brain × Be Design × Borderless Team」の強みで、ブランド価値と売上の両立を支援しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社Cozies

お問い合わせ: https://cozies.jp/contact

URL： https://cozies.jp/