「食を通じて縁を結ぶ」YAOYA Co., Ltd.が世界のニセコへ。期間限定の【YAOYA NISEKO】誕生

株式会社ＹＡＯＹＡ

YAOYA Co., Ltd.（本社：東京都、代表：遊津拓人）は、2025年12月15日、北海道・ニセコのリゾートエリアにて、新店舗「YAOYA NISEKO（ヤオヤ ニセコ）」をオープンいたします。

YAOYA NISEKO

「火を囲み、人が集い、縁が生まれる」

雪と森に囲まれたニセコの地で、炭火のぬくもりと、日本の味、そして人と人とのつながりが生まれる場所へ。ただ食事をする場所ではなく、YAOYA NISEKO は訪れた人の「記憶に残る体験」を提供する場所を目指します。

オープンスタイルのカウンターキッチン天井の高い、広々としたテーブル席

国内のみならず、世界中から人々が集うニセコの地で、YAOYAがこれまで培ってきた“ストリートジャパニーズ”な感性と、本格焼鳥、日本の食文化を融合させた、新たな挑戦を期間限定でスタートします。ニセコの大自然と雪景色、そして洗練されたリゾート空間の中で、日本が世界に誇る「焼鳥」を中心としたコース料理を広々としたオープンキッチンで、リアルなライブ感と一緒にご提供いたします。

■ ブランドの歩みと革新

2019年、池尻大橋にて「焼鳥やおや」を創業。高級店と大衆店が二極化する焼鳥業界の中で「日常に寄り添い、人と人が繋がる場所」として業態をスタート。以降「リバーサイドヤオヤ」「808labo」「焼鳥やおや HANARE」「YAOYA TOKYO」「YAOYA Ba」など、池尻・学芸大学・渋谷エリアを中心に東京にて複数の店舗を展開し、地域密着型ながらも常に新たなスタイルを追求してきました。

そして今回、日本が世界に誇るリゾート地 ニセコへ初進出。「YAOYA NISEKO」は、世界中の人々に “Japanese Yakitori Experience” を体験していただく新たなフラッグシップのひとつとなります。

その根底にあるのは、“カルチャー×焼鳥”という独自の視点。単なる飲食店にとどまらず、訪れるたびに新しい刺激と発見を提供してきました。2025年9月には本店をリニューアルオープンし、今なお、その革新を続け、私たちならではの新たなカルチャーを追求し続けています。

焼き鳥やおや 本店

東京 / 池尻大橋

YAOYA Ba

東京 / 渋谷

リバーサイドヤオヤ

東京 / 池尻大橋

YAOYA TOKYO

東京 / 渋谷

■ 店舗概要

店舗名：YAOYA NISEKO

所在地：〒044-0078 北海道虻田郡倶知安町字樺山30-149 Country Resort 内

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/yaoya-niseko

■ 営業スケジュール【冬季営業】12月～

OPEN HOURS｜17:30 - 22:00（L.O 21:30）

※世界的なスノーリゾート・ニセコのベストシーズンに合わせ、朝から夜まで営業いたします。

■ 代表者プロフィール

遊津拓人 / TAKUTO YUZU

兵庫県姫路市出身・横浜育ち。

慶應義塾大学商学部卒業後、アサヒビールにて飲食店営業に従事。日本の食文化と飲食業の自由なスタイルに魅了され、大阪の「炭火焼鳥えんや」で修行後、2019年に独立。ストリートカルチャーと焼鳥を融合させる唯一無二の存在として、飲食業界内外から注目を集めています。

■ 問い合わせ先

YAOYA Co., Ltd.

広報担当 河本シャルル

E-mail：info@yaoya.jp

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yaoya_niseko/

https://www.instagram.com/yaoya_group/