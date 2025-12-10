『モンスターハンターワイルズ』よりキャラクターやモンスターが大川ぶくぶ氏の描きおこしイラストで様々なグッズになって登場！

株式会社empty

株式会社empty(本社：東京都千代田区)は株式会社カプコン(本社：大阪市中央区)から好評発売中の

家庭用ゲーム『モンスターハンターワイルズ』より漫画家大川ぶくぶ氏描き起こしイラストのグッズを発売します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yT8fdbdbW54 ]

『ホープ装備』の主人公や『エグド装備』のオトモアイルーなど大川ぶくぶ先生ならではの魅力のあるイラストをお楽しみください！

【商品情報】

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ ちいさめアクリルスタンドVol.1 全8種

価格：１個770円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ ちいさめアクリルスタンドVol.２ 全8種

価格：１個770円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ カンバッジ Vol.1 全8種

価格：１個550円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ カンバッジ Vol.2 全8種

価格：１個550円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ おおきめアクリルキーホルダー 全16種

価格：各880円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ セリフアクリルキーホルダー 全6種

価格：各990円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ ふぇいすタオル 全6種

価格：各1,100円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ ゆらゆらグラス 全2種

価格：各2,200円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ Tシャツ ルロウ 全1種

価格：4,400円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ トートバッグ 全1種

価格：3,300円(税込)

・モンスターハンターワイルズ×ぶくぶ ぬいぐるみマスコット 第１弾 全3種

価格：各2,750円(税込)

※以降続々と発売予定

予約は本日からempty公式通販サイト『empty.tokyo(https://empty2010.tokyo/)』やカプコン公式通販サイト『イーカプコン(https://www.e-capcom.com/shop/default.aspx)』

キャラクターグッズ専門店や大手ECサイト等でスタート。

発売日は2026年3月を予定しています。

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト(https://www.monsterhunter.com/wilds/ja-jp/)

『販売に関する注意事項』

・画像はイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

・お買い求めいただいた商品・数量・釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

・お客様都合による、返品・交換は致しかねますので、ご注意ください。

・すべての内容に関して予告なく変更や中止となる場合があります。

(C)CAPCOM

発売元：株式会社 empty