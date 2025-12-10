タキスマス！クリスマス！三重県赤目四十八滝で、日替わり企画が楽しめるクリスマスウィークが開催！

NPO法人赤目四十八滝渓谷保勝会

2024年度の赤目四十八滝クリスマスイベント

12月20日(土)～12月25日(木)の6日間、赤目四十八滝では冬の渓谷を楽しむ特別イベント「タキスマス！クリスマス！in赤目四十八滝」を実施します。

期間中は、幻想的な灯りが渓谷を照らす人気のライトアップイベント「三重赤目 滝あかり」をクリスマスバージョンで毎日開催します。やさしい光が冬の森を包み込み、より一層ロマンチックな雰囲気をお楽しみいただけます。

今年度はクリスマスウィーク限定コンテンツとして、ご来場の皆さまに心ゆくまでお楽しみいただけるような、クリスマスならではの企画を多数ご用意しております。

ご家族連れはもちろん、カップルやお友達同士での冬のおでかけにもぴったり。大切な方とゆっくり歩きながら、思い出に残るクリスマスシーズンをお過ごしいただけます。

三重赤目 滝あかり 霊蛇滝付近

【クリスマスウィーク限定コンテンツ】

●三重赤目 滝あかり〈クリスマスバージョン〉

滝あかりのライトアップが、この期間だけ特別にクリスマス仕様へ。

渓谷内にはハートの電飾が登場し、光に包まれるロマンチックな雰囲気が広がります。

写真映えするフォトスポットとしても楽しめる、特別な夜の赤目をご体験ください。

●渓谷内 日替わり飲食ブース

滝あかりと同時開催の夜間限定企画として、日替わり飲食ブースが登場！

冷えた身体をあたためるホットドリンクや軽食など、毎日違う味をお楽しみいただけます。

散策の途中でほっと一息つける、渓谷ならではの休憩スポットです。

※期間中毎日17:00～19:30、入口から徒歩5分の霊蛇滝広場にて開催。

●キャンドル作り体験

自分だけのオリジナルキャンドルづくりに挑戦できます。

完成したキャンドルはそのままお持ち帰りいただけるため、ご自宅でも赤目での思い出が楽しめます。

お子さまから大人の方まで気軽に参加できる、クリスマスにぴったりのあたたかな体験です。



●竹あかりランタン販売

クリスマスウィーク限定で、竹あかりの柔らかな灯りを楽しめるランタンを販売します。

手仕事ならではのあたたかみがあり、赤目四十八滝での思い出としてお持ち帰りいただけます。

ご自宅でもほっと心がやすらぐ赤目の灯りをお楽しみください。

●赤目滝水族館 オリジナルグッズプレゼント

期間中、入場者先着で赤目滝水族館のオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

クリスマス限定デザインで、来場の記念として気軽にお持ち帰りいただけます。

※数量限定につき、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

●サンタからのお菓子プレゼント

サンタクロース姿のスタッフが赤目四十八滝を不定期に歩き回り、サプライズで登場します。

出会えたお子さまには、ちょっとしたお菓子をプレゼント！どこで会えるかはお楽しみです。



● 願いが叶う・奇跡のツリー

12月24日(水)～12月25日(木)の2日間は、地元・名張青峰高校生による特別企画を開催いたします。

ご来場の皆さまに願い事を書いていただき、会場内に設置したツリーへ飾りつけていただきます。

あたたかい想いが集まる、2日間限定の特別なツリーをぜひお楽しみください。



イベントの各詳細につきましては、公式SNS(https://www.instagram.com/akame48taki/)にて随時お知らせいたします。

幻想的な冬の景色とともに、赤目四十八滝でしか体験できない特別なひとときをお過ごしいただければ幸いです。

皆さまのお越しを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

【開催概要】

■名称：タキスマス！クリスマス！in赤目四十八滝

■日時：2025年12月20日(土)～12月25日(木)

※「三重赤目 滝あかり」は期間中17:00～19:30に点灯

■会場：赤目四十八滝エリア（赤目自然歴史博物館／赤目滝水族館／渓谷内）

■主催：特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会



■赤目四十八滝について

赤目四十八滝(https://www.akame48taki.com/)

伊賀と大和の国境を流れる滝川上流に、連なる数々の瀑布が美しい大自然アートを作り出す赤目四十八滝。室生赤目青山国定公園の中心に位置し、その長さは約4キロにも及びます。

平成の名水百選、日本の滝百選、森林浴の森百選、遊歩百選にも選ばれています。

赤目滝水族館(https://akame-aquarium.com/)

滝の入口にある、ちょっと“クセツヨ”な小さな水族館。

国の特別天然記念物・オオサンショウウオをはじめ、赤目の渓流にすむ魚や珍しい淡水の生き物たちが勢ぞろい。

■アクセス

住所：三重県名張市赤目町長坂671-1（赤目四十八滝・エリア一帯）

駐車：無料駐車場あり（混雑時は臨時・誘導に従ってください）

■お問い合わせ

特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会

TEL：0595-41-1180 FAX：0595-48-5888

住所：〒518-0469 三重県名張市赤目町長坂671-1

URL https://www.akame48taki.com/

お問い合わせフォーム https://www.akame48taki.com/faq-contact/#contact

■団体概要

名称：特定非営利活動法人 赤目四十八滝渓谷保勝会 事業：赤目四十八滝の保全・啓発・観光振興、地域連携イベントの企画運営、赤目滝水族館の運営等