TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 開催決定！全国アマチュアオーディション募集開始。優勝者にはNY~音楽の旅~を授与

群馬県高崎市営のレコーディングスタジオTAGO STUDIO TAKASAKIは、2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間にわたり、全国アマチュアオーディション&スペシャルゲストライブ「TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026」を開催します。

DAY1：オーディション予選｜高崎芸術劇場 スタジオシアター

バンド部門／シンガーソングライター部門／アニソン部門の3部門で開催。

全国から集うアマチュアミュージシャンたちが、決勝の舞台を目指し熱いパフォーマンスを披露します。

《審査員》：TAKUYA（ex-JUDY AND MARY）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)

《M C》：内藤聡

DAY2：オーディション決勝&スペシャルゲストライブ｜高崎芸術劇場 大劇場

オーディション優勝者にはTAGO STUDIO TAKASAKIでのレコーディングの機会が与えられます。

さらに、ニューヨーク~音楽の旅~を贈呈。世界の音楽カルチャーを体感できる特別なチャンスです。

また、スペシャルゲストによる­ライブも開催！ゲストの詳細は後日発表。

《審査員》：ヤガミ・トール（BUCK∞TICK）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)

《M C》：内藤聡

■全国アマチュアオーディション概要■

【応募方法】

公式HP応募フォーム（https://ttmf.jp/）または所定の応募用紙にて郵送。

詳細は公式HPをご確認ください。

【応募期間】

2025年12月10日(水)～2026年2月22日(日)必着

【応募資格】

・特定のレコード会社、音楽出版社、プロダクション又は事務所などと契約がない方。

・個人・グループ・ジャンル・年齢は問いません。未成年の方は保護者の同意が必要です。

・2026年3月14日(土)、15日(日)に群馬県高崎市で開催されるイベントに参加可能な方。

（予選通過者の交通宿泊費は、主催者が負担いたします。）

【注意事項】

アーティスト名、楽曲名等のアーティスト情報をホームページ等に掲載させていただく場合があります。応募資料は返却はできません。予めご了承ください。

■開催概要■

『TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL2026』

【DAY1】

2026年3月14日（土） OPEN13:30 / START14:00

会場：高崎芸術劇場 スタジオシアター

【DAY2】

2026年3月15日（日） OPEN13:00 / START14:00

会場：高崎芸術劇場 大劇場

入場：両日とも無料

主催：TAGO STUDIO TAKASAKI ／ 公益財団法人高崎財団

協賛：糸井ホールディングス株式会社

■お問い合わせ■

TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 事務局

〒370-0831 群馬県高崎市あら町5-3

TEL：027-395-0044（9:00-18:00）