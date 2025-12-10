TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 開催決定！全国アマチュアオーディション募集開始。優勝者にはNY~音楽の旅~を授与
群馬県高崎市営のレコーディングスタジオTAGO STUDIO TAKASAKIは、2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間にわたり、全国アマチュアオーディション&スペシャルゲストライブ「TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026」を開催します。
DAY1：オーディション予選｜高崎芸術劇場 スタジオシアター
バンド部門／シンガーソングライター部門／アニソン部門の3部門で開催。
全国から集うアマチュアミュージシャンたちが、決勝の舞台を目指し熱いパフォーマンスを披露します。
《審査員》：TAKUYA（ex-JUDY AND MARY）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)
《M C》：内藤聡
DAY2：オーディション決勝&スペシャルゲストライブ｜高崎芸術劇場 大劇場
オーディション優勝者にはTAGO STUDIO TAKASAKIでのレコーディングの機会が与えられます。
さらに、ニューヨーク~音楽の旅~を贈呈。世界の音楽カルチャーを体感できる特別なチャンスです。
また、スペシャルゲストによるライブも開催！ゲストの詳細は後日発表。
《審査員》：ヤガミ・トール（BUCK∞TICK）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)
《M C》：内藤聡
■全国アマチュアオーディション概要■
【応募方法】
公式HP応募フォーム（https://ttmf.jp/）または所定の応募用紙にて郵送。
詳細は公式HPをご確認ください。
【応募期間】
2025年12月10日(水)～2026年2月22日(日)必着
【応募資格】
・特定のレコード会社、音楽出版社、プロダクション又は事務所などと契約がない方。
・個人・グループ・ジャンル・年齢は問いません。未成年の方は保護者の同意が必要です。
・2026年3月14日(土)、15日(日)に群馬県高崎市で開催されるイベントに参加可能な方。
（予選通過者の交通宿泊費は、主催者が負担いたします。）
【注意事項】
アーティスト名、楽曲名等のアーティスト情報をホームページ等に掲載させていただく場合があります。応募資料は返却はできません。予めご了承ください。
■開催概要■
『TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL2026』
【DAY1】
2026年3月14日（土） OPEN13:30 / START14:00
会場：高崎芸術劇場 スタジオシアター
【DAY2】
2026年3月15日（日） OPEN13:00 / START14:00
会場：高崎芸術劇場 大劇場
入場：両日とも無料
主催：TAGO STUDIO TAKASAKI ／ 公益財団法人高崎財団
協賛：糸井ホールディングス株式会社
■お問い合わせ■
TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 事務局
〒370-0831 群馬県高崎市あら町5-3
TEL：027-395-0044（9:00-18:00）