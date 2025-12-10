TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 開催決定！全国アマチュアオーディション募集開始。優勝者にはNY~音楽の旅~を授与

株式会社TAGO STUDIO


群馬県高崎市営のレコーディングスタジオTAGO STUDIO TAKASAKIは、2026年3月14日（土）・15日（日）の2日間にわたり、全国アマチュアオーディション&スペシャルゲストライブ「TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026」を開催します。



DAY1：オーディション予選｜高崎芸術劇場 スタジオシアター


バンド部門／シンガーソングライター部門／アニソン部門の3部門で開催。


全国から集うアマチュアミュージシャンたちが、決勝の舞台を目指し熱いパフォーマンスを披露します。



《審査員》：TAKUYA（ex-JUDY AND MARY）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)


《M C》：内藤聡


DAY2：オーディション決勝&スペシャルゲストライブ｜高崎芸術劇場 大劇場


オーディション優勝者にはTAGO STUDIO TAKASAKIでのレコーディングの機会が与えられます。


さらに、ニューヨーク~音楽の旅~を贈呈。世界の音楽カルチャーを体感できる特別なチャンスです。


また、スペシャルゲストによる­ライブも開催！ゲストの詳細は後日発表。



《審査員》：ヤガミ・トール（BUCK∞TICK）、多胡邦夫(TAGO STUDIO TAKASAKI運営責任者)


《M C》：内藤聡



■全国アマチュアオーディション概要■


【応募方法】


公式HP応募フォーム（https://ttmf.jp/）または所定の応募用紙にて郵送。


詳細は公式HPをご確認ください。



【応募期間】


2025年12月10日(水)～2026年2月22日(日)必着



【応募資格】


・特定のレコード会社、音楽出版社、プロダクション又は事務所などと契約がない方。


・個人・グループ・ジャンル・年齢は問いません。未成年の方は保護者の同意が必要です。


・2026年3月14日(土)、15日(日)に群馬県高崎市で開催されるイベントに参加可能な方。


（予選通過者の交通宿泊費は、主催者が負担いたします。）



【注意事項】


アーティスト名、楽曲名等のアーティスト情報をホームページ等に掲載させていただく場合があります。応募資料は返却はできません。予めご了承ください。


■開催概要■

『TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL2026』



【DAY1】


2026年3月14日（土）　OPEN13:30　/　START14:00


会場：高崎芸術劇場 スタジオシアター



【DAY2】


2026年3月15日（日）　OPEN13:00　/　START14:00


会場：高崎芸術劇場 大劇場



入場：両日とも無料



主催：TAGO STUDIO TAKASAKI ／ 公益財団法人高崎財団



協賛：糸井ホールディングス株式会社






■お問い合わせ■

TAGO STUDIO TAKASAKI MUSIC FESTIVAL 2026 事務局
〒370-0831 群馬県高崎市あら町5-3
TEL：027-395-0044（9:00-18:00）