±Ä¶È¿¦¤Î½÷À³èÌö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×³èÌö¤òÁË¤àÊÉ¤ä²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ºö¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¸ø³«
±Ä¶È¿¦¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢ÀÊÌ¤äÌò¿¦¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤´Ø·¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ßµÄÏÀ
¡¡ENEOS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³¸ý ÆØ¼£¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡¢°Ê²¼¡ÖÅÅÄÌ¡×¡Ë¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ë¡¼¥×CEO¡§Ä»¼è »°ÄÅ»Ò¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦CEO¡§¸åÆ£ Ä÷°ì¡Ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¢ÅÄ ½Ó¡Ë¤Î6¼Ò¤Ï¡¢½÷À±Ä¶È¿¦¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶È¿¦¤Ë½¾»ö¤¹¤ë½÷À¤ÎÀ¼¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢ÀÊÌ¤äÌò¿¦¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤´Ø·¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃê½Ð¤·¤¿³èÌö¤òÁË¤à¡Ö5¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤ä¡¢¼¡¤Ê¤ëÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¡×¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È FOR THE NEXT 2025¡×¤òËÜÆü¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï°Ê²¼´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î¡Á11·î
¢£¼Â»Ü³µÍ×¡§
¡¦Æ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á6¼Ò¤Î½¾¶È°÷178¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡¦6¼Ò¤Î½÷À±Ä¶È¿¦¡¢´ÉÍý¿¦¡¢¤ª¤è¤Ó·Ð±ÄÁØ¤¬·×4²ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡£
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÆ¯¤Êý¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¼º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¸À®AI¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¡£
¡¦±Ä¶È¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¾å¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¿¼·¡¤Ã¤Æ¡Ö5¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢²ÝÂê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤ËÊ£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁÈÀ®¤·¤Æ²ò·è¤Î»å¸ý¤òÌÏº÷¡£6¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡Ö5¤Ä¤Î¡ØÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¡Ù¡×¤òÄó¸À¤È¤·¤Æ¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¦¡Ö5¤Ä¤Î¡ØÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¡Ù¡×¤Ï¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤ä¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤â´Õ¤ß¡¢º£Æü¤«¤éÃ¯¤â¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤»¤ë¡¢¶ñÂÎÅª¤ÇÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡»Å»ö¤È°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾Î©
¢²áÅÙ¤ÊÇÛÎ¸
£À¤Âå´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä°Õ¼±¤Î¤º¤ì
¤¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÄ¶´¤ß
¥½÷À³èÌö¿ä¿Ê¼êÃÊ¤ÎÌÜÅª²½
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖÆ¯¤¤ä¤¹¤µNEXT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È FOR THE NEXT 2025¡×
https://prap.gigapod.jp/f9ca6a61c699f77b67d8b1000e6f96befeb0b7d80
¡ã6¼Ò¤«¤éËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¡¦»²²Ã¤·¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
