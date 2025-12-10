株式会社Agoora（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：阿部智生）が運営する弁護士相談ポータルサイト「交通事故弁護士相談広場」（ https://agoora.co.jp/jiko/ ）では、全国の20～60代の男女500人を対象に、日常の移動時に行っている交通安全対策についてアンケートを実施しました。

500人の回答者が徒歩・自転車・自動車等で移動する際、日常から行っている交通安全対策について調査した結果、20代から60代にかけて、基本的に年齢層が上がるほど安全対策として取る行動数も増加する傾向が見られました。特に自動車などの運転では20代と50代・60代で割合の隔たりが非常に大きく、年齢による取り組みの差が最も顕著に表れました。

また、歩行者や自転車利用者の場合、運転免許の保有者は免許なしの方に比べ、安全対策行動を多く取ることもわかりました。

本調査を通じ、一般の方々の交通安全を目的とした取り組みの実態が明らかとなりましたのでご報告いたします。

詳細URL：https://agoora.co.jp/jiko/knowledge/action_for-roadsafety.html

■調査概要

目的 ：日常の移動・交通における交通安全に対する意識・取り組みの把握（運転免許の有無および年代別による比較）

実施 ：交通事故弁護士相談広場 編集部

回答方法：Webアンケート調査

調査日時：2025年10月07日

調査対象：全国の20歳～69歳までの男女

回答者数：500名（20代～60代 各100名）

■徒歩移動時に行っている交通安全対策

徒歩での移動を日常的に行っている方に、交通安全を意識して行っていることについて、複数選択式の質問で尋ねた結果、以下グラフの通りとなりました。

「車の動きの確認」「信号・横断歩道を必ず守る」は半数以上が遵守

徒歩時は「信号・横断歩道の遵守」「道路を横断する時は、車の動きを確認してから渡る」など基本行動の実践率は高く、全世代でおおよそ50%以上が行っていました。

また、「明るい服装」「反射材の使用」など運転者に気づかれやすくする工夫は全世代で1割前後と低い割合にとどまりました。

「歩きスマホをしない」歩行者は4割のみ

一方、歩きスマホをしない（歩行中にスマートフォンを見ない）と回答した人は4割程度に留まりました。

歩行者の交通安全対策を年代別比較

歩行者が取った安全行動を年代別に整理・集計したものが以下の表となります。

なお、オレンジ色塗りのセルは全世代で比較したときの最高値、カーキ色塗りが最低値を表しています。

安全意識のバランス良好な50代をピークに安全行動が上昇

年代別で見ると項目選択数トップ（合計358.8%）の50代を全体のピークに、20代から年代が上がるごとに安全行動の選択数が増加していく様が確認できました。

警戒心が高い一方、他者への意識・配慮を欠く60代

50代を越え60代になると、自分の目や耳で主観的に行える警戒は強く意識している一方、周囲からの見られ方や他者の交通に対する配慮にはやや欠ける傾向も見られました。

若年層では、他世代に比べ顕著に低い「歩きスマホしない」をはじめ、全体に行動割合が低率となる項目が多く、年長世代に比べた交通安全に対する危機感の薄さが表れています。

■自動車等の運転時に行っている交通安全対策

車道を利用する自動車等（四輪車・二輪車・原付・電動キックボードなどを含む）の運転を行う人に、交通安全を意識して実践している行動を複数選択式で尋ねたところ、以下グラフの結果となりました。

「車間距離・速度制限の遵守」・「飲酒運転をしない」・「スマホ操作をしない」などドライバー自身で行える基本的な安全運転行動は広く浸透していることが確認された一方、「こまめな休憩」「通勤・通学路を避ける」など体調管理や他者・交通環境への配慮といった事故を予防するための取り組みは必ずしも定着していない様子がうかがえます。

自動車等の運転時の交通安全対策の年代別比較

自動車等の運転者が取った安全行動を年代別に整理・集計したのが以下の表となります。（オレンジ色塗りのセルは全世代の比較したときの最高値、カーキ色塗りが最低値）

自動車運転時は世代の違いによる安全意識の差が最も大きく出ました。「車間距離を取る」「運転中はスマホ操作しない」など基本行動の実行割合は20代が4割前後のところ、60代では6～7割に上昇。

高齢層は安全行動を多く取る重姿勢を見せる反面、「制限速度を守る」の項目で30代を下回るなど、長年の運転経験に基づく「慣れ」や「過信」が運転行動にあらわれる様子も読み取れました。

世代や運転経験を問わず、日常から自動車運転のリスクを伝え、交通安全意識を高める継続的な教育・啓発が必要と言えるでしょう。

■運転免許の有無による交通安全意識の違い

徒歩（歩行者）および自転車利用者が取る安全行動について、運転免許の有無がどう影響するか比較したところ、以下表のような結果となりました。

（表中の色付きセルは免許あり・ナシの比較で5ポイント以上上回る項目）

徒歩での移動時に交通安全を意識して行っていること





自転車利用時に交通安全を意識して行っていること

免許保有者では法令遵守を意識した行動が目立つ一方、免許を持たない人では感覚的で経験に基づく安全行動を中心に高い値を示しました。

これらの結果からは、自動車免許の保有～自動車での運転経験の有無が、徒歩や自転車など自動車以外の道路交通における危険予測・安全意識にも影響していることがわかります。

逆に、免許非保有者に対しては、免許保有者以上に交通ルール理解・事故予防のための安全行動の実践を呼びかける必要・意義があるものと考えられます。

■移動・交通時の「ヒヤリ」経験は6割。免許保有者の7割が危険を体感

移動・交通時に「ヒヤリ」と危険を感じた経験は全体の6割。免許保有者の7割が危険を感じたことがあると答えました。

一方、免許なしの方で「ヒヤリ」経験があると答えたのはわずか36%に留まり、免許保有者の方が危険への感度が高い傾向がハッキリと表れました。

■まとめ

本調査では、徒歩・自転車・自動車という日常の移動手段ごとに、交通安全への意識や実践行動を比較した結果、3つの移動手段共通で、基本的には「年齢が上がるほど慎重な行動を取る傾向」が明らかとなりました。

一方、若年層ほど安全対策の実践率は低く、特に自動車運転時では「スマートフォン操作」「速度超過」「車間距離の不足」など、自動車の運転で基本的に控えるべき行動について配慮している人が少なく、他の世代に比べリスクが目立つ結果となりました。

また、運転免許の有無によっても意識の傾向が分かれ、免許保有者は交通ルールや法規に基づいた行動を重視。免許非保有者は交通ルールの範囲に含まれる項目の実行率が低く、その場その場で自分が安全と感じた行動を優先して取る傾向がみられました。

免許取得や自動車利用を通じた交通ルールの理解度が、日常の安全行動に直結している可能性があり、歩行者や自転車利用者など免許を持たない方々に対する交通安全教育をすることの重要性を示唆しています。電動キックボードの登場など、地域ごとの交通環境の多様化が進むなか「自分の行動が他者の安全を守る」という意識を広く共有していくことが、今後の事故防止に不可欠と言えるでしょう。

■アンケート調査の詳細について

交通事故弁護士相談広場のWEBサイトでは、本リリースに掲載していない自転車利用者に関するレポート、アンケート回答者の生の声など、今回の調査についてより詳細な内容・解説記事を公開しています。

詳細URL： https://agoora.co.jp/jiko/knowledge/action_for-roadsafety.html

