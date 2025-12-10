[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。12月1日から12月7日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「週刊少年ジャンプ」に聞く、ヒットするマンガIPの秘訣

https://dentsu-ho.com/articles/9530

#マーケティング#クリエイティブ#メディア/コンテンツ#雑誌#マンガ

出版業界を活用するヒントをお届けする本連載。今回は、いまや世界中に熱狂的なファンを抱える日本のマンガの中でもトップランナーとして数々のヒット作を生み出してきた、集英社「週刊少年ジャンプ」の強さの秘密や、企業とのコラボレーションの可能性を探ります。記事を読む

著者：齊藤 優（集英社）×大西 恒平（集英社）×田中 宏樹（集英社）×内藤 有（電通 出版ビジネス・プロデュース局）

■Jリーグ躍進へのテレビマーケティングと、データ分析を支える「STADIA360」

https://dentsu-ho.com/articles/9526

#マーケティング#デジタル/テクノロジー#テレビ#データ#STADIA

2025年も過去最高の入場者数を記録するなど、快進撃を続けている日本プロサッカーリーグ。その背景には、ローカルエリアを含めた全国の放送局をはじめとするメディアとの関係構築や、テレビマーケティング戦略がありました。Jリーグが注力するテレビマーケティングと、そのデータ分析を支える「STADIA360」についてお話をお伺いしました。記事を読む

著者：板垣 伸典（日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ））×原 玄（電通 データ・テクノロジーセンター）

■dentsu Japan、相互理解を高めあうDEI施策「オフィスカミングデー」を2年連続で開催

https://dentsu-ho.com/articles/9537

#経営/企業#エンゲージメント#DEI

dentsu Japan（国内電通グループ）は、従業員とその家族・パートナーなど“大切な人”をオフィスに招く社内イベント「オフィスカミングデー」を、昨年に続き2年連続で開催した。dentsu Japan従業員に加え、海外グループ会社の日本拠点メンバーなどを含む電通グループ全体を対象に、「おもてなし」をテーマとして実施した。記事を読む

■ブロックチェーン×AIで実現する、「ひとつなぎの顧客接点」とは？

https://dentsu-ho.com/articles/9517

#マーケティング#顧客体験#デジタル/テクノロジー#AI#ブロックチェーン

デジタル技術の進化で、企業と生活者の関係は大きく変わりつつあります。オンライン・オフラインを問わず、あらゆる接点で生まれる体験を、どう理解し、次の体験へとつなげていくのか。そのカギを握る「ブロックチェーンとAI」が、どのようにして顧客接点のあり方を変えていくのか、SUSHI TOP MARKETINGの取り組みをもとにご紹介します。記事を読む

著者：森下 翔馬（電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ）

■多様性やインクルージョンを踏まえてシステム開発やUI設計を捉えると、社会はどう変化する？

https://dentsu-ho.com/articles/9532

#クリエイティブ#社会課題#UI#インクルージョン#DEI

みんコミュ事務局のメンバーが、コミュニケーションにおける多様性やインクルージョンに寄与する事例を紹介し、その社会的意義を深掘りする本連載。今回は、電通総研の取り組みにフォーカスし、見た目や機能性だけでなく、使いやすさ、心地よさなどにも配慮したUI設計の有用性と社会における可能性を、具体的なプロジェクトを交えてご紹介します。記事を読む

著者：飯田 剛史（電通総研）×藤崎 友梨（電通総研）×福山 佳祐（電通総研）×柴田 夏来（電通総研）

他にもぞくぞく！

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

※本コンテンツの著作権は株式会社電通に帰属します。無断での改変等はご遠慮ください。