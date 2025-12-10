「初音ミク｜千本桜展2025 Quarter Moon －上弦の月－」開催記念：公式デザイングッズ販売＆″ミニ京和傘″制作ワークショップを【京和傘 日吉屋】で実施

株式会社日吉屋

京都市上京区に工房を構える老舗京和傘屋「日吉屋」では、2025年12月13日（土）～14日（日）『千本桜展2025 Quarter Moon －上弦の月－ 第二場 追想』の開催に際し、2025年12月13日(土)～2026年1月31日(土)の期間限定で、公式グッズの販売およびオリジナル“ミニ京和傘”の制作ワークショップを開催いたします。

「千本桜展2025」は、小説版『千本桜』の世界観をもとに、架空の歴史風景を現実空間に“実装”するアート展示シリーズです。京都・西陣で展開される第二場「追想」では、物語完結後の情景をテーマに、“桜”“月”“雨”が織りなす新たな物語世界を体感いただけます。

冬の京都で広がる千本桜の美しい世界観と、初音ミクと共に創り上げる伝統工芸の魅力をぜひお楽しみください。

◆公式グッズ販売：「ミニ京和傘」「古都里-KOTORI-ランプ」

160年以上にわたり京和傘づくりの技を継承する日吉屋の職人が制作する「ミニ京和傘」 と、京和傘の技や素材を活かした照明 「古都里-KOTORI-」 を期間限定で販売いたします。

ミニ京和傘｜23,880円（税込）

「千本桜」のMVにも描かれた、大正時代風のディテールや雰囲気を傘全面に表現。ミニ京和傘のサイズは直径30 cm。フィギュアやコレクションと並べてもご使用いただけます。

古都里-KOTORI-ランプ｜23,880円（税込）

京和傘の伝統が息づく照明『古都里-KOTORI-』に「千本桜」の世界観を映しました。和紙を透した柔らかな光が幻想的な雰囲気を醸し出します。

販売概要

ミニ京和傘の商品イメージ画像古都里-KOTORI-ランプの商品イメージ画像[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158843/table/14_1_e98cb8801d4869a1f1d233047121eca5.jpg?v=202512101257 ]

◆【限定体験】“ミニ京和傘”制作ワークショップ

「千本桜」の特別デザインをあしらった、世界にひとつの「ミニ京和傘」をお作りいただけます。

職人の技や京和傘の歴史に触れながら、お好きな色柄を組み合わせて創作をお楽しみください。さらに、ワークショップにご参加の方は、京和傘の制作工房へもご案内させていただきます。ぜひ、お気軽にご参加ください。

「初音ミク」デザインミニ京和傘

「初音ミク」とのコラボレーションによる限定デザイン。伝統的な「月奴」文様に、桜の花びらが舞う意匠を重ねました。

「カイト」デザインミニ京和傘

「カイト」とのコラボレーションによる限定デザイン。伝統的な「月奴」文様に、雪が舞う意匠を重ねました。

制作ワークショップ概要

「千本桜展2025 Quarter Moon －上弦の月」第二場 追想 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158843/table/14_2_d3143e87360fdb725d07683e83f8cfc9.jpg?v=202512101257 ]ミニ京和傘制作ワークショップの様子工房見学の様子[表3: https://prtimes.jp/data/corp/158843/table/14_3_efd46588b63517e6bc7018a0f3e1b5cf.jpg?v=202512101257 ]

主 催：千本桜展実行委員会

企画制作：合同会社スノウクラッシュ、株式会社ブリンドール

制作協力：初音ミクシンフォニー、株式会社クリーク・アンド・リバー社、株式会社JTB京都支店

特別協力：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

https://www.senbonzakura2025-event-kyoto.com/

https://senbonzakura-kyoto.peatix.com

千本桜展 周遊プランチケットの発売情報も近日「イベント公式サイト」にて公開予定です。

株式会社日吉屋

日吉屋は江戸時代後期創業の京和傘の老舗です。創業より160年以上、伝統の技を受け継ぎ、京和傘を作り続けてきました。現在でも各種和傘の制作や、修復を行っており、代々受け継がれて来た「京和傘」の技法を継承する唯一の工房です。しかし、和傘の需要は激減し、一時は廃業寸前となった日吉屋に2004年に現代表の西堀耕太郎が五代目として就任、「伝統は革新の連続 - Tradition is Continuing Innovation」を企業理念として掲げ、伝統の継承のみならず、京和傘の構造・技術を活かしたデザイン照明等を開発し、国内はもとより、海外にも展開するようになりました。グループ総額で売上を約150倍に成長させたノウハウ・ネットワークを活用し、近年は日本の伝統産業振興に貢献するべく、インテリア事業、コンサルティング事業、スクール事業、旅行事業などを展開し、全国の伝統工芸の継承、発展に取り組んでいます。

