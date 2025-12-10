パトラボ終了のお知らせ

MOVeLOT株式会社

搭乗型ロボット操縦空間制作「MOVeLOT株式会社」（本社：東京都墨田区）が運営する、パトレイバーラボ（以下、パトラボ）は2024年10月にスタートし、これまで10,000人ほどの方々に体験提供することができました。

本プロジェクトスタート時はイベント的に体験提供を予定しておりましたが、来場いただいた皆様のお声や、地方から東京にすぐには来れないというお声などを重要視し、2025年春から常設化して運用を実施してきました。

しかしながら、常設運営にかかるコストが大きく、MOVeLOTとして新しいチャレンジができない状態でもあり、2026年秋にパトラボを終了することを意思決定いたしました。

これまでの感謝、より多くのパイロットの創出、イングラムに搭乗して操縦できる夢を叶えたく、パイロット搭乗操縦チケットのセールも実施しておりますので、最後のこの機会にぜひパトラボにお越しください。

▼通常30,000円の搭乗操縦チケットが "10,500円！"（19,500円割引）

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/60914

※12/20（土）23:59まで購入可能

※楽天クーポンの発行は終了しています

ーーー

＜公式サイト＞

X @MOVeLOT https://x.com/MOVeLOT

YouTube @MOVeLOT https://www.youtube.com/@MOVeLOT

Instagram @robot_pilot https://www.instagram.com/robot_pilot/

LINE https://page.line.me/898rhfmi?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/898rhfmi?oat_content=url&openQrModal=true)

＜MOVeLOT株式会社とは＞

MOVeLOT.Incは搭乗型ロボットのチカラで人の”心”を動かし、搭乗型ロボット領域における世界的なリーディングカンパニーを目指します。

誰でも搭乗型ロボットに搭乗できる/製作できる環境の構築と、搭乗型ロボット技術を用いて多種多様なロボットが生み出される世界を実現します。

開発者と搭乗者（パイロット）の創出と育成、搭乗型ロボットの企画/開発/運用や既存の搭乗型ロボットのプロデュースなど搭乗型ロボット領域を突き詰めていきます。

HP｜https://movelot.co.jp/

