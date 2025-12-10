

嘉之助シングルモルト2026 LIMITED EDITION



「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべてを国内で行うクラフト・ジャパニーズウイスキー蒸溜所、嘉之助蒸溜所（代表取締役社長：小正 芳嗣

／鹿児島県日置市）は、2026年2月25日に「嘉之助シングルモルト 2026 LIMITED EDITION」を発売いたします。

LIMITED EDITIONは、ブレンダーが酒質イメージ、樽の個性、熟成のピーク、ブレンド比率まで細部にこだわり、“その年ならではの味わい”をひとつの作品として描き出す限定シリーズです。

2026年版では、春の海辺の穏やかな潮風や、可憐なハマゴウの香りを、カスクフィニッシュで表現しました。「シングルモルト嘉之助」のベースとなるバーボン樽熟成原酒をアップルブランデー樽で、そしてKANOSUKEのDNAともいえる焼酎リチャー樽熟成原酒を白ワイン樽でそれぞれ後熟し、この二つをキーモルトとして採用。白ワイン樽由来のオレンジの花のような軽やかな香りと、アップルブランデー樽がもたらすゆず餡の様な、爽やかな果実感、丸みのある甘やかさが広がり、グレープフルーツと潮風の心地よい余韻が長く続きます。さらに、複数のシェリー樽原酒とごく少量のピーテッド原酒を重ねることで、味わいが引き締まり、奥行きや立体感が生まれました。今回の仕上げには、新たに導入した「スロー・ディリュージョン」の技法を取り入れ、段階的にゆっくりと加水することで、よりメローでやわらかな口当たりを実現しています。嘉之助蒸溜所が建つ吹上浜の春の海辺に思いを馳せて、静かな春の宵にそっと寄り添うように楽しめる一本。

大胆なカスクフィニッシュと緻密なブレンドが生み出した “みずみずしさが花開く”「嘉之助シングルモルト 2026 LIMITED EDITION」がここに誕生しました。

みずみずしさ、花開く。

甘やかなバーボン樽原酒はアップルブランデー樽で、そしてKANOSUKEのDNAともいえる焼酎リチャー樽原酒は白ワイン樽で、それぞれカスクフィニッシュを施しました。 この二つの原酒をキーモルトに据え、複数のシェリー樽原酒を重ね合わせ、仕上げにピート原酒を“エッセンス”としてわずかに加えることで、ゆず餡を思わせる爽やかで丸みのある甘さに、奥行きと立体感が生まれています。さらに、ピート由来のほのかな塩気が全体の爽やかさを引き締め、味わいに心地よいアクセントを添えます。

緻密で多層的なヴァッティングが導くのは、驚くほど繊細で軽やかな味わい。 透明感の奥に、穏やかな甘みと、潮風を思わせるやわらかなミネラル感がそっと広がります。

“スロー”な製法が叶えた、際立つメローな余韻

鹿児島特有の温暖な気候と大きな寒暖差により、 KANOSUKEのウイスキー造りは熟成スピードが速いことが特徴です。この早熟な熟成に耐えうるフルボディーな酒質を引き出すため、従来通りのしっかりとした原酒造りを行う一方、本商品ではヴァッティング後の原酒に対し、従来以上に時間をかけて加水する「スロー・ディリューション」を採用。

ゆっくりとアルコールと水が溶け合うことで、角の取れたまろやかな口当たりが生まれ、フィニッシュには香り高くメローな余韻が静かに漂います。

製品概要

箱には浜辺に咲くハマゴウがあしらわれている









麦芽…ノンピート麦芽​、ピート麦芽

酵母…ディスティラリー酵母​

ポットスチル（銅製蒸留器）…三宅製作所製 初留釜 6,000L、再留釜 3,000L、1,600L​

樽：バーボン樽、白ワイン樽、アップルブランデー樽、シェリー樽（オロロソ・クリーム）

テイスティングノート：

みずみずしく華やか。爽やかで優しい「和」の甘さ。

柑橘の甘酸っぱさとフローラルな香りと、ゆず餡を思わせる爽やかで柔らかな甘さ。グレープフルーツと潮風の余韻が穏やかに広がる。

COLOUR：ゴールドアンバー

AROMA：オレンジブロッサム、アップルピール、白ブドウ、ハマゴウ

PALATE：バニラ、ゆず餡、はちみつ、アップルブランデー

FINISH：グレープフルーツとアップルピール、春の潮風が穏やかに続く



春の吹上浜



KANOSUKE ブランドについて

鹿児島から世界に挑む、次世代ジャパニーズウイスキー​

KANOSUKEは、「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行うジャパニーズウイスキーです。優雅かつ芳醇な味わいが特徴で、そのルーツは140年の歴史を持つ焼酎造りにあります。1957年、日本初の、革新的な樽貯蔵米焼酎「メローコヅル」を生み出した2代目・小正嘉之助は、「日本一夕日の美しい場所から、鹿児島の蒸留酒文化を世界へ広めたい」という夢を抱き、鹿児島・吹上浜のほとりに理想の地を見つけました。世界を目指す祖父の夢を受け継いだ4代目・小正芳嗣は、この地に2017年「嘉之助蒸溜所」を創業。​

焼酎造りで培った蒸留技術を活かし、3基のポットスチルを駆使して造った多彩な原酒を、焼酎リチャー樽など多様な樽で熟成させ、唯一無二の風味を実現しました。 ウイスキーの熟成を早める日置特有の激しい寒暖差と、吹上浜からの潮風が表情豊かな奥行きを育み、濃厚で芳醇、日置の夕日を思わせる心地よいメローな味わいを生み出しています。 KANOSUKEはそのウイスキー造りを通して、鹿児島から世界への挑戦を続けています。



嘉之助蒸溜所



会社概要

社名：小正嘉之助蒸溜所株式会社

本社所在地：鹿児島県日置市日吉町

神之川845-3

代表取締役社長：小正芳嗣

事業内容：ウイスキー製造

設立：2017年

HP：https://kanosuke.com/

嘉之助蒸溜所の主な受賞歴

​ワールド・ウイスキー・アワード2025 ３部門で「ベスト・ジャパニーズ」受賞

「世界最優秀貯蔵庫責任者賞」、「ブランドイノベーター部門最優秀賞」受賞​

TWSC 2025 ベストディスティラリー賞 特別部門「Tourism of the Year」 を受賞