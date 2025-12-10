芦屋市谷崎潤一郎記念館「新人さん いらっしゃい！～新着資料顔見世～」展を開催　令和7年12月13日(土)～令和8年3月8日(日)

株式会社小学館集英社プロダクション新人さん いらっしゃい！

芦屋市谷崎潤一郎記念館には、数多くの資料が所蔵されています。彼らは、それぞれさまざまな生い立ちと遍歴を経て、当館へとたどり着いて来たのでした。そうした中から、近年新たに仲間となった「新人さん」たちに、集まってもらいました。

谷崎潤一郎「肉塊」自筆原稿（名古屋市在住個人蔵・寄託）それそれの魅力と秘められた物語

―谷崎潤一郎 歌軸―

中国の作家周作人に谷崎から贈られた和歌を、軸に仕立てたもの。

彩色の草花画を施した台紙に、谷崎自作自筆の和歌が書かれています。歌は「名もしらぬ草木はあれど紫のゆかりばかりに花咲きにけり」、詞書には、「源氏ものがたりを訳し終りて」とあります。

周作人は、「故郷」「阿Q正伝」等の作品で日本でもおなじみの中国の作家魯迅の弟。この軸は、周からその男子に伝えられ、奇縁の末に、日本へそして谷崎記念館へとたどり着いてきました。

―水野鋭三郎宛 根津松子書簡―

1934（昭和9）年1月18日の日付。根津松子は、谷崎３度目の、そして最後の妻となる女性。水野鋭三郎は、松子の父の友人。水野は、姦通罪のあった当時、谷崎と松子との既婚者どうしの世をはばかる仲をとりもちました。書面からも、二人に対する世間の風当たりが強かったこと、水野がそんな二人に人並みならぬ力添えをしていたらしいこと、それに対して、松子も谷崎も大いに感謝していたこと、等がうかがえます。巻紙の書簡は169cmの長尺で、ここにも逆境にあった松子の思いが表れている。

この書簡が書かれて間もない昭和９年３月、谷崎と松子とは、芦屋打出の家で人目を忍ぶ同棲生活をはじめることになります。その家には、世間の目をあざむくため、「水野」の表札が掛けられていたといいます。

この他、師と仰ぐ先輩文豪永井荷風に宛てられた、敗戦時の二人をめぐる有名なエピソードを導いていく谷崎の手紙や、なぜかバラバラに裁断された小説原稿、家族思いの谷崎の一面が垣間みられる馴染みの医師への書簡、文豪最晩年の栄誉を輝かしく縁どる日本人で最初に授与されたアメリカの文芸アカデミーの会員証等々、ニュー・フェースたちは、多士済々です。特設展では、そのそれぞれの魅力、秘められた物語、一筋縄ではいかない個性を、存分にアピールしていただきます。

全米芸術院・米国文学芸術アカデミー名誉会員証谷崎潤一郎（昭和24年頃）通常展「谷崎潤一郎・人と作品」

谷崎潤一郎（1886～1965）は、明治43年（1910）、第二次「新思潮」により文学活動を開始、以後昭和40年に生涯を閉じるまで約半世紀にわたり、激動の社会情勢に流されることなく独自の世界を描き続けました。

その潤一郎の人物と作品を生い立ちから晩年にわたって紹介します。

【会 期】令和7年12月13日（土）～令和8年3月8日（日）

【場 所】芦屋市谷崎潤一郎記念館

〒659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町12-15

TEL.0797-23-5852

【開館時間】10:00～17:00（12/13のみ18:30閉館）※入場は閉館30分前まで

【休 館 日】月曜日（祝休日開館、翌平日休館）、年末年始（12/28～1/5）

【観 覧 料】一般500円／大高生300円／中学生以下無料

＊団体料金（20人以上）は2割引き

＊65歳以上、または身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療養手帳をお持ちの方、ならびに

その介護の方1人は半額

【アクセス】阪神芦屋駅から南東へ徒歩15分

バス：阪急芦屋川駅・JR芦屋駅・阪神芦屋駅いずれも「緑町」下車、東へ徒歩1分

駐車場：隣の芦屋市立美術博物館20台、図書館47台