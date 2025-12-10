「第1回　UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY 英単語高校選手権」、メタバース表彰式の開催決定

集中出版株式会社

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.（代表：尾尻佳津典）は集中出版株式会社と共催し、「UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY」の教育事業の一環として、2026年1月4日（日）に全国の高校生を対象にオンライン形式で「第1回 UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY 英単語高校選手権」を開催いたします。

メタバース上に設置されたUNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMY HALL（仮称）のイメージ

2026年1月12日（月・祝）10時より、成績上位100名を対象にインターネット上の3次元仮想空間である「メタバース」上での表彰式の実施が、新たに決定いたしました。「優秀者ケンブリッジ研修プログラム」への参加資格を獲得したチーム戦1位、個人戦5位の結果をその場で発表します。

表彰式は、まるで異世界に足を踏み入れたかのような“仮想の島”で開催され、参加者は、自らの分身となるアバターを自由にデザインし、会場内を散策したり、インタラクションを体験したりすることが可能です。さらに、特別な演出や仕掛けを盛り込んだイベントも用意しており、参加者全員がメタバースの世界を存分に楽しめる内容となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b25I37uMHXQ ]

▲自分の分身をカスタマイズして参加出来る、メタバース空間での表彰式イメージムービー

今回のメタバース表彰式は、パーソルマーケティング株式会社(https://sales.persol-mk.co.jp/)（代表取締役社長：鈴木博之）との共同企画により実現しました。同社は、人と組織に関わる多様なサービスを提供するパーソルグループの一員として、メタバース空間の企画・運営支援や研修事業などを展開しています。

今回、同社のノウハウを活かして構築した特別仕様の表彰ステージにより、メタバースならではの体験を高校生に提供します。

この試みは、UNIV. CAMBRIDGE JAPAN ACADEMYの教育事業に於いて、“メタバース活用による新しい学び場の創造” の第一歩となるものです。今後は、社会人教育、オンライン学習、国際教育イベントなど、リアルとメタバースを融合した次世代型教育モデルの確立を目指し、国内外の学習者が世界水準の学びにアクセスできる環境作りをさらに推進してまいります。

大会概要や応募方法の詳細、最新情報は公式ウェブサイト(https://challenge.univ-cambridge-japan.academy/)（随時更新）にてご確認下さい。

【大会概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/96694/table/148_1_5856dfee710426f290964f183e68688e.jpg?v=202512101257 ]

主催：UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.

共催：集中出版株式会社

協力：パーソルマーケティング株式会社

【集中出版グループについて】

集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師544人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR Co. Ltd.：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「UNIVERSITY CAMBRIDGE JAPAN CONSULTING SUPERVISOR」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK