茨城県鉾田市×VTuberコラボ商品を開発

株式会社フューチャーリンクネットワーク

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、鉾田市（茨城県）から「VTuberと共に鉾田をPR！令和7年度シティプロモーション業務委託」を受託し、株式会社uyet（本社:東京都渋谷区、代表取締役:梶田大樹）と協業して、2025年7月18日（金）から鉾田市と連携し、シティプロモーションプロジェクトを行っています。

その一環として、鉾田市内農家との協力のもと、VTuberの楽曲を聴かせたさつまいもを使用したスイーツを開発しました。本商品は来年以降、鉾田市内にて限定販売いたします。

また、それに先行して2025年12月10日（水）より、鉾田市ふるさと納税の返礼品として取り扱いを開始いたします。

《商品開発の背景》

茨城県鉾田市は自然豊かな土地を活かして農作物の生産が盛んに行われています。

メロンやいちご、さつまいもなどの農作物の生産量は全国屈指で、農林水産省が発表する市町村別の農業産出額「野菜部門」で平成26年から令和5年の10年連続全国第1位です。

FLNでは、鉾田市で生産される農作物の魅力をより多くの方に認知、体験していただくために、鉾田市の農家とVTuberがコラボしたスイーツを開発しました。

また、来年3月までのプロジェクト実施期間内にて、合計3回のコラボ商品の開発を行います。今回はその第一弾となります。

《商品について》

商品名：ななしホコタルト ～米川農園さんのめちゃウマさつまいもと共に～- 鉾田市の農家「米川農園 佐之衛門（https://sanoemon.com/）」で、VTuberが歌唱する楽曲（※）を聴かせたさつまいもを使用してスイーツを開発。

（※）VTuber事務所「ななしいんく」（https://www.774.ai/）」に所属するVTuberたちが歌唱する楽曲「はねる or Die」「バタフライエフェクト」「イニミニマニモ」「Starring Together!」「星空のエチュード」

- 製造者鉾田フルーツチーズケーキ（所在地：茨城県鉾田市）https://www.hokota-cheesecake.com/

※主な原材料：さつまいも、クリームチーズ、鶏卵、小麦粉、焼き芋ペースト、サワークリーム、生クリーム他

ふるさと納税寄付受付期間

2025年12月10日（水）～2025年12月31日（水）

※ポータルサイト「まちスパチャプロジェクト」にて寄付受付を実施します。

実際にVTuberの楽曲を貯蔵中の芋に聞かせている様子（米川農園 佐之衛門）

《まちスパチャプロジェクトとは》

「まちスパチャプロジェクト」は、主に10代～30代を中心としたVTuberファンに、第2、第3の地元になる「推せるまち」に出会っていただくことを目的としたプロジェクトです。地域の魅力を発信する漫画や動画などのコンテンツを通じて、「地域活性化」や「ふるさと納税の拡大」などに貢献してまいります。

これまで、岩手県八幡平市、岡山県新見市、茨城県鉾田市、福島県喜多方市、熊本県玉名市、岐阜県垂井町、北海道鶴居村、埼玉県川口市の計８自治体で実施しています。

▼「まちスパチャプロジェクト」公式サイト：https://home.machisupa.com/

▼「まちスパチャプロジェクト」公式Xアカウント：https://twitter.com/machisupaPJ

※「まちスパチャプロジェクト」は、株式会社uyetの協力を得て実施しています。

■導入自治体

自治体名：茨城県鉾田市

サイト：https://www.city.hokota.lg.jp/

■会社概要

社名 ：株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役：石井丈晴

所在地 ：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ：地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト ： https://www.futurelink.co.jp/

社名：株式会社uyet

代表取締役：梶田大樹

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3

事業内容 ：V市場に特化した事業支援・事業創造

サイト ： https://uyet.jp/