累計160万部突破！『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』第12巻フルボイス小冊子付き特装版が12月10日発売！最新刊の発売を記念して、大人気ミニアニメの新作も公開！！

株式会社双葉社12巻通常版 書影12巻特装版 書影

2019年12月の第１巻発売以降、巻数、重版を重ねている本作がついにシリーズ累計160万部（紙＋電子）を突破！

12月10日に発売となる第12巻では通常版に加え、大好評の描き下ろし小冊子ボイス付き特装版を発売いたします。さらに大人気ミニアニメの新作も公開！ぜひご注目ください。

【あらすじ】

筋金入りの腐男子・合津原琴音はトラックと衝突し、気がつくと異世界にいた。

さらに、目の前に現れた異形のイケメン・凪に「神獣の御子」と呼ばれ、「お前と初夜を迎えられるのをずっと待っていた」と言い放たれてしまう。壁になりたい琴音だがなぜか身体が反応してしまい…!?

強気受けが神獣の溺愛にほだされる異世界BL！

◆【描き下ろし小冊子ボイス付き】特装版が発売

ファンの皆様からの熱いご要望にお応えして、2025年12月10日発売の第12巻も通常版に加え、特装版を発売いたします。

今回の特装版は大好評の小冊子付き。ドドンと大ボリュームの描き下ろし40Pです。

しかも！ただの小冊子ではなく、小冊子についている二次元バーコードを読み込むことでセリフを声で聞くことができる「ボイス付き小冊子」です。

ぜひ、新しい小冊子体験をお楽しみください。

＜第12巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版introduction＞

小冊子収録のスペシャルエピソードは「童話パロ：人魚姫」編!!

人間の王子ハルに恋をしてしまった人魚の皓。ハルにもっと近づきたいと願った皓は、魔導師・凪に人間の姿に変えてもらうが、その代償は声を失ってしまうことだった。

皓とハル、二人の恋の行方は―――!?

【キャスト】

合津原琴音役：石谷春貴さん

凪役：佐藤拓也さん

皓役：村瀬歩さん

桜庭遥役：興津和幸さん

◆第12巻発売記念新作ミニアニメを３週連続公開

YouTube双葉社公式BLチャンネルにて、12月10日、17日、24日と3週間にわたり、毎週火曜日12時に１話ずつ（全３話）を配信。見応えのある作品に仕上がっております！是非ご覧ください！

【YouTube 双葉社公式BLチャンネルURL】

https://youtu.be/lnf-ad9_w64

【キャスト】

合津原琴音役：石谷春貴さん凪役：佐藤拓也さん皓役：村瀬歩さん桜庭遥役：興津和幸さん

◆キャスト写真＆コメント到着！

ボイス付き小冊子、ミニアニメを担当してくださった石谷春貴さん＆佐藤拓也さん、村瀬歩さん＆興津和幸さんからコメントが到着しました！

（写真：左 佐藤拓也さん／右 石谷春貴さん）

～石谷春貴さん（合津原琴音役）～

Q：ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

もう長いこと演じているのですが、巻き込まれるとなると新鮮な反応をする琴音くんはやはり面白いですね。

今回は琴音くんが実況感想側に回ることが多くて、腐男子全開な展開でした。凪が染まっているなぁとも感じまして、時の流れを感じました。

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

長いこと琴音くんの声を担当させていただいております、石谷春貴です。

シチュエーションがどこまでも広がっていく腐男子召喚なんですが、一体これまでにどのくらいのシチュエーション、設定が反映されているのでしょうか。

演じている僕ですらわかりませんが、皆様の応援があれば、これからもこのワールドは広がっていくはずです。今回もはちゃめちゃでありつつ、楽しく収録させていただきました。

楽しんでいただければ幸いです。

～佐藤拓也さん（凪役）～

Q：ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

なんでしょう、今回はだいぶ心的余裕がありましたね。琴音と入れ替わったり、妖しいお婆さんを経てきたからでしょうか笑

鍛えてもらった筋肉が身についたような気持ちで収録しておりました。

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

凪やキャラクターたちとの付き合いも、おかげさまで長くなってまいりまして、収録の機会をいただく度にワクワクしております。

どうか今後とも、原作はもちろんのこと、音声ドラマチームもよろしくお願いいたします。

～村瀬歩さん（皓役）～

Q：ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

人魚姫の設定でストーリーが紡がれているのが新鮮でした！

皓のツンデレ気質はいつも通りに炸裂しており可愛かったです（笑）

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

第12弾発売おめでとうございます！今回も毎度のことながらハルとイチャイチャしておりますので安心してお聴きください（笑）

～興津和幸さん（桜庭遥役）～

Q：ご担当いただいたキャラクターについて、または今回のストーリーのご感想などをお願いいたします。

久しぶりにハルを演じられると聞いてドキドキしておりました。

まさかの「人魚姫童話」でさらにビックリ！！

Q：ファンの皆様へ一言いただけますでしょうか。

『腐男子召喚』12巻発売おめでとうございます！

今回はボイスアニメにミニアニメまで！！

やっぱり皓はかわい子ちゃんです！お楽しみに！

◆作品概要

『腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました～』（双葉社「マージナルコミックス」）

著者：藤咲もえ

第１巻～12巻 好評発売中

＜12月10日発売＞

第12巻通常版 定価：836円（税込） ISBN：978-4-575-38229-7

第12巻描き下ろし小冊子ボイス付き特装版 定価：1,375円（税込） ISBN：978-4-575-38230-3

＜第12巻introduction＞

累計160万部突破（紙+電子累計）の大ヒット異世界ＢＬ、「邪眼」編!!!

邪眼を有する玄武の皓。いつもは封じられている邪眼だが、50年に一度その封印が弱まり、皓の世界は醜いものへと反転してしまう。御子のハルと離れていた200年を取り戻すべく平静をよそおう皓だが、とうとう限界を迎えてしまった。皓を救うため、ハルは元玄武でもある凪に助言を求めに行くが――玄武カップルの愛と絆が心を打つ第12巻！ 描き下ろしも収録!!

★マージナルコミックス公式サイト

http://www.futabasha.co.jp/comic_marginal/

★マージナル編集部公式Xアカウント

@futabashaBL(https://x.com/futabashaBL?s=20)