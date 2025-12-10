【ニトリ】3ステップで誰でもかんたんキレイ。衣類を美しくそろえる「衣類折りたたみボード」新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）は、2025年12月上旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて、洗濯後の衣類を誰でも簡単に均一なサイズでたためる「衣類折りたたみボード」の販売を開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200002833s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200002833s/)

毎日の家事の中でも、洗濯物をたたむ作業は時間と手間がかかるうえ、衣類のサイズや形がそろわないことで収納スペースの有効活用が難しいという声が多く寄せられています。さらに、家事をお子様に手伝ってもらいたいと考える保護者からは、「簡単で楽しくたためるアイテムが欲しい」というご要望もありました。

今回新発売する「衣類折りたたみボード」は、『家事をもっと手軽に、家族みんなで』をコンセプトに開発しました。3ステップのシンプルな操作で衣類をきれいに折りたたむことができ、仕上がりが美しくそろいます。たたんだ衣類はサイズが均一になるため、引き出しや収納ボックスに無駄なく収まり、収納効率が向上します。

さらに、簡単操作なのでお子様も家事に参加しやすく、達成感を味わうことで自立心の育成にもつながります。家族で協力して取り組むことで自然なコミュニケーションが生まれ、暮らしに楽しさをプラスできます。

毎日の暮らしをもっと快適にするアイデアと機能性を兼ね揃えた「衣類おりたたみボード」で、家事を楽しく効率化しませんか。

ニトリでは、日常生活を楽しく、快適に過ごせる商品の開発に今後も力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】誰でもかんたん 衣類折りたたみボード

【価格】799円

【サイズ（約）】幅73×奥行58×高さ2cm

【カラー】ホワイト

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。