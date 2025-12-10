1位受賞!! BnD「アンダーアームクリーム」Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025 ボディケア部門 1位受賞
韓国ボディケアブランドBnD（ビーエヌディー）は、eBay Japan合同会社が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」より、2025年12月8日（月）グランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」で開催された「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」にて、「アンダーアームクリーム」が、ボディケアカテゴリにおいて《1位》を受賞いたしました。
■ 受賞の背景
Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS は、
・Qoo10の年間購買データ
・300万件以上のレビュー
・約60万票のユーザー投票
を総合的に評価して決定する、Qoo10最大級の美容アワードです。
BnD アンダーアームクリームは、発売以来多くのユーザーから支持され、
Qoo10サイト内で累計販売数10万個を突破。
多数のボディケア商品が競い合う中、BnD アンダーアームクリームは、
「肌トーン悩みへの実感力」「低刺激処方」「ベタつかない使用感」など、
ユーザーから高い評価を獲得し、今回の受賞へとつながりました。
■ BnD アンダーアームクリームについて
デリケートなワキ・ひじ・ひざ・VIOなどの黒ずみへのアプローチとして開発された集中ケアクリーム。
主な特徴
韓国にて機能性化粧品認証を取得
ナイアシンアミド、ペプチド、ヒアルロン酸、その他自然抽出成分配合
ベタつかず素早くなじむ処方
ボディのデリケートゾーン全般の色ムラ・黒ずみケアに使用可能
保湿力にも優れた商品
■ 代表コメント
株式会社POTEGAR 代表取締役 ソンヨンフン より
「今回の受賞は、ひとえにお客様のご支持のおかげです。
リアルな声に向き合い、肌悩みに寄り添う製品づくりを続けてきた結果として1位をいただけたことを大変光栄に思います。今後もBnDは、世界中の女性の毎日をより美しく、自信に満ちたものへ導くブランドであり続けます。」
https://www.qoo10.jp/g/960300946
■ 全国バラエティショップでの販売開始について
BnDアンダーアームクリームは、2025年10月より全国のバラエティショップにて店頭販売を開始しております。オンラインに加え、より多くのお客様に実際に手に取っていただける機会が広がっています。
【BnD 公式販売ショップ情報】
Qoo10商品ページ:https://www.qoo10.jp/g/960300946(https://www.qoo10.jp/g/960300946)
公式商品ページ：https://www.bndshop.net/(https://www.bndshop.net/)
【BnD公式サイト情報】
公式商品ページ：https://www.bndshop.net/(https://www.bndshop.net/)
公式Instagram: https://www.instagram.com/bndofficial.jp/(https://www.instagram.com/bndofficial.jp/)
公式Twitter: https://x.com/BnD_official_jp(https://x.com/BnD_official_jp)