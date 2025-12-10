『デサント』ブランドから雨や雪にも対応するハイスペックスニーカーローファー 12月17日（水）より伊勢丹新宿店などで限定発売

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』ブランドにおいて、高機能スニーカーシリーズ「VERTHER（ヴェルサー）」より、冬仕様のローファータイプシューズ「VERTHER SNOW LEATHER（ヴェルサースノーレザー）」と「VERTHER SNOW SUEDE（ヴェルサースノースエード）」を発売します。12月17日（水）から、『デサント』ブランド直営店、当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」および伊勢丹新宿店にて、先行販売を開始いたします。

今回の限定モデルは、伊勢丹新宿店から雪や雨に対応するハイスペックな機能性をもったシューズのリクエストがあり、気品あるルックスを両立させたスニーカーローファーが誕生しました。

■スタイリッシュなローファータイプ

テクニカルユーティリティをコンセプトに開発された、シーズンやシーン、スタイルを問わず着用できる透湿防水設計のスニーカー「VERTHER」シリーズから、初のローファータイプが誕生。機能性を持ちながらもビジネスからカジュアルまで幅広く着用できる気品のあるルックスに。

■優れた防水性と透湿性

アッパーの天然皮革素材（レザー/スエード）の裏側には透湿防水素材を採用。雨天時や雪の日でも、靴内への水の侵入を防ぎながら湿気を逃がし、快適な履き心地を保ちます。（完全防水ではありません。）

レザースエード

■雪道に強いハイスペックアウトソール

アウトソールには、ヴィブラム社と共同開発した、濡れた路面でも乾燥路面でも確かなグリップ性を実現する「Vibram Arctic Grip AT」を採用。雪寒地はもちろん、都市部での突然の降雪や凍結路面でもしっかりと地面を捉え、歩行をサポートします。

■表情の違う2つの素材を採用

VERTHER SNOW LEATHER：気品ある天然皮革を使用し、様々なシーンで活躍するスタイリッシュな見た目に。

VERTHER SNOW SUEDE：スエード素材ながらも、透湿防水メンブレン搭載によりしっかりと雨や雪に対応できる仕様を実現。

【製品概要】

品 名：VERTHER SNOW LEATHER（ヴェルサースノーレザー）

品 番：DU5FRS03MZ

メーカー希望小売価格：\36,300（税込）

カラー：BKGY（ブラックグレー）

サイズ：25.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

品 名：VERTHER SNOW SUEDE（ヴェルサースノースエード）

品 番：DU5FRS04MZ

メーカー希望小売価格：\35,200（税込）

カラー：BKGY（ブラックグレー）

サイズ：25.0cm～28.0cm（0.5cm刻み）

【販売場所】

12月17日（水）より、『デサント』直営店（一部店舗を除く）、当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」および伊勢丹新宿店にて先行販売を開始いたします。

＜『デサント』直営店（一部店舗を除く）＞

https://store.descente.co.jp/descente/shop/

＜デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン＞

VERTHER SNOW LEATHER（ヴェルサースノーレザー）

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/AL7646BM000957

VERTHER SNOW SUEDE（ヴェルサースノースエード）

https://store.descente.co.jp/commodity/SDSC0140D/AL7646BM000958/

＜伊勢丹新宿店＞

メンズ館B1階紳士靴売場

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1