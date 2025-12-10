【待望の新色】「目立つ」悩みから解放！服装を気にせず使える足裏サポーター「ハクアーチ」にベージュが新登場！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、足裏のアーチを整え、トラブルを支えるサポーター「ハクアーチ」の新カラー「ベージュ」を2025年12月5日より発売いたしました。本製品は、これまでの黒色に加え「サポーターが目立ってしまうのが気になる」という多くのお客さまからの切実な声にお応えするためにラインアップに追加されました。薄着になる季節や服装を選ぶ際も気兼ねなくご使用いただけ、足になじむ自然な履き心地で、お客さまの足裏のトラブルをサポートします。

■お客さまのご要望にお応えし、新色（ベージュ）を追加！

ハクアーチ :https://shop.daiyak.co.jp/shop/g/g0005242/詳細はこちら

ハクアーチ新色（ベージュ）の登場は、「黒以外の色はないの？」というお客さまからの切実な声にお応えするために実現しました。実際、多くのお客さまが「サポーターが目立ってしまうのが気になる」と感じており、特に女性のお客さまや薄着になる夏場には、目立ちにくい色へのお問い合わせを多数いただいておりました。また、これまで目立たない色のラインアップがないために、購入を見送ったり、他社製品の検討に切り替えたりするケースも発生していました。

こうしたお客さまのご要望に寄り添い、機能性はそのままに、日常の様々なシーンで気持ちよくお使いいただけるよう、待望のベージュ色をラインアップに追加いたしました。目立たない新色展開によってファッションやシーンを気にせず「自信をもって一歩を踏み出せる喜び」を提供、日常生活の質向上をサポートしたいと考えています。

■「ハクアーチ」の特長：足になじむ自然な履き心地

（１）縦アーチ・横アーチのサポート

【縦アーチ】

指を通し、かかとにベルトをかける構造で縦アーチを整え、足底の負担を軽減します。

【横アーチ】

足幅の周囲を覆う構造で横アーチをサポートします。

アーチを整えることで足にかかる負荷が分散されます。立ち仕事や歩くことが多い方、足が疲れやすい方におすすめです。

（２）足指サポート

ハクアーチを履くと足の指が下がり、地面を掴む感覚を育てます。長時間装着しても違和感を感じにくい設計・素材にこだわりました。

上下逆さまに装着すると、足先が下がってしまうのをサポートします。つまづきやすい方や、歩く際にもっと足先を上げたい方には、こちらの装着方法がおすすめです。

※左右逆に装着する必要があるのでご注意ください

足指が下がり指が使える感覚に上下逆さまに履くと足先を上げるようにサポート

（３）指間サポート

指を5本通し、指を広げることで地面に接する面積を増やし、足底を安定させることができます。

（４）履く靴を選ばない薄手素材

約0.5mmの薄手フリーカット素材を使い、履く靴を選びません。かかとの内側部分は滑り止め素材を使い、サポーターが脱げにくくなっています。

■製品概要

製品名：ハクアーチ

カラー：ブラック、ベージュ（NEW）

価格：3,300円（税込）

サイズ：L、M、S

入り数：2枚（両足）

オンラインストア：https://shop.daiyak.co.jp/shop/g/g0005242/

■会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売