「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『アンガスビーフステーキ重』おすすめポイント！1位『ボリューム感』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年11月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では12月3日(水)より販売している『アンガスビーフステーキ重』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国ほっともっとの店長14名男女

調査内容：『アンガスビーフステーキ重』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2025年12月4日(木)～12月8日(月)

■商品概要

「ほっともっと」の冬の贅沢肉メニューとして、『アンガスビーフステーキ重』が期間限定で登場しました。

『アンガスビーフステーキ重』は、やわらかでジューシーなお肉を堪能できる贅沢な一品で、ボリューム満点なおいしさです。ソースは定番の「和風ステーキソース」と、新登場の「スパイシーバーベキューソース」の2種からお選びいただけます。「さらに、ボリューム感たっぷりの肉が2倍の『Wアンガスビーフステーキ重』や、バラエティ豊かなおかずを楽しめる『スペシャル洋風バラエティ弁当』もご用意いたしました。食べ応え抜群のこだわりのステーキを、手軽にお楽しみください。

■商品概要

・発売商品

冬の贅沢 アンガスビーフステーキ重 990円冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍) 1690円

アンガスビーフ使用 スペシャル洋風バラエティ弁当 1390円

※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております

・発売日

2025年12月3日(水)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,425店舗(11月末現在)

■調査結果

1位： ボリューム感

2位： ステーキを手軽に楽しめる

2位： 特製ステーキソースが美味しい

2位： ソースが選べる楽しさ

最も多くの票を集めたのは『ボリューム感』というポイントでした。同率2位は『ステーキを手軽に楽しめる』、『特製ステーキソースが美味しい』、『ソースが選べる楽しさ』でした。

「アンガスビーフステーキ重」は、やわらかでジューシーなアンガスビーフステーキを堪能できる贅沢な一品です。こだわりのソースは2種類からお選びいただけます。「和風ステーキソース」は、醤油をベースに赤ワインやおろしたまねぎ、生姜を加えたあっさりとした味わいで、「スパイシーバーベキューソース」は、ウスターソースのコクにスパイスの刺激、野菜の旨味を重ね、ほのかなスモーク感を効かせたピリ辛テイストに仕立てました。

■店長の商品おすすめコメント

「普段食べないステーキが手軽に食べられます」

「肉も柔らかく、ソースもごはんに合います」

「バーベキューソースが辛くて美味しいです」

「ボリュームもあり、高級感があります」

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます