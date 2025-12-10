「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『アンガスビーフステーキ重』おすすめポイント！1位『ボリューム感』
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年11月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)
このたび「ほっともっと」では12月3日(水)より販売している『アンガスビーフステーキ重』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。
■調査概要
対象：全国ほっともっとの店長14名男女
調査内容：『アンガスビーフステーキ重』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択
調査期間：2025年12月4日(木)～12月8日(月)
■商品概要
「ほっともっと」の冬の贅沢肉メニューとして、『アンガスビーフステーキ重』が期間限定で登場しました。
『アンガスビーフステーキ重』は、やわらかでジューシーなお肉を堪能できる贅沢な一品で、ボリューム満点なおいしさです。ソースは定番の「和風ステーキソース」と、新登場の「スパイシーバーベキューソース」の2種からお選びいただけます。「さらに、ボリューム感たっぷりの肉が2倍の『Wアンガスビーフステーキ重』や、バラエティ豊かなおかずを楽しめる『スペシャル洋風バラエティ弁当』もご用意いたしました。食べ応え抜群のこだわりのステーキを、手軽にお楽しみください。
■商品概要
・発売商品
冬の贅沢 アンガスビーフステーキ重 990円
冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍) 1690円
アンガスビーフ使用 スペシャル洋風バラエティ弁当 1390円
※牛肉は、形を整えるための成形・加工を行っております
・発売日
2025年12月3日(水)
・発売店舗
全国の「ほっともっと」2,425店舗(11月末現在)
■調査結果
1位： ボリューム感
2位： ステーキを手軽に楽しめる
2位： 特製ステーキソースが美味しい
2位： ソースが選べる楽しさ
最も多くの票を集めたのは『ボリューム感』というポイントでした。同率2位は『ステーキを手軽に楽しめる』、『特製ステーキソースが美味しい』、『ソースが選べる楽しさ』でした。
「アンガスビーフステーキ重」は、やわらかでジューシーなアンガスビーフステーキを堪能できる贅沢な一品です。こだわりのソースは2種類からお選びいただけます。「和風ステーキソース」は、醤油をベースに赤ワインやおろしたまねぎ、生姜を加えたあっさりとした味わいで、「スパイシーバーベキューソース」は、ウスターソースのコクにスパイスの刺激、野菜の旨味を重ね、ほのかなスモーク感を効かせたピリ辛テイストに仕立てました。
■店長の商品おすすめコメント
「普段食べないステーキが手軽に食べられます」
「肉も柔らかく、ソースもごはんに合います」
「バーベキューソースが辛くて美味しいです」
「ボリュームもあり、高級感があります」
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/
※価格はすべて税込です
※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます